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الحرب تشتعل مجدداً في إثيوبيا.. عشرات الإسرائيليين عالقون وسط المعارك وإغلاق المطارات

الإثنين 28 سبتمبر 2026 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب تشتعل مجدداً في إثيوبيا.. عشرات الإسرائيليين عالقون وسط المعارك وإغلاق المطارات



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 20 إسرائيلياً ما زالوا عالقين في شمال إثيوبيا، على خلفية تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي، وما رافقها من تعليق للرحلات الجوية في عدد من مطارات المنطقة.

ووفقاً لصحيفة إسرائيل هيوم، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيراً من السفر إلى إقليم تيغراي، مطالبة المواطنين الإسرائيليين الموجودين هناك بتجنب التنقل غير الضروري في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن توقف حركة الطيران حال دون مغادرة نحو 20 إسرائيلياً للمنطقة، في حين تمكن ثلاثة إسرائيليين من الفرار من مناطق القتال، ورووا تفاصيل رحلتهم الشاقة للخروج من الإقليم.

ونقلت الصحيفة عن أحد المغادرين قوله إن الطريق إلى خارج المنطقة كان محفوفاً بالمخاطر، حيث واجهوا عدداً من الحواجز الأمنية وعمليات قطع الطرق، مؤكداً أن مغادرة المنطقة تمت في ظروف بالغة الصعوبة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع بشكل مكثف أوضاع الإسرائيليين الموجودين في المناطق التي تشهد تصعيداً أمنياً شمال إثيوبيا، مشيرة إلى أنها تنسق مع السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا والجهات المختصة لبحث السبل الممكنة لإجلائهم.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه شمال إثيوبيا تصعيداً عسكرياً متسارعاً مع عودة الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي، واتساع رقعة المواجهات إلى مناطق مجاورة في إقليمي أمهرة وعفار. كما أعلنت سبع جماعات مسلحة تشكيل تحالف جديد في مواجهة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

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