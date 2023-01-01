تصعيد ميداني شرق قطاع غزة.. قصف عنيف على مدينة غزة ونيران قرب دير البلح

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 355 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية الى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد الليل الماضي المواطن غازي العربيد وأصيب ثلاثة آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

وفي وقت سابق، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي رجل الأعمال شادي أبو حصيرة باستهدافه داخل مركبته أمام المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد الفتى طارق كامل المصري 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي وسط المدينة، فيما اغتال جيش الاحتلال عدي عدلي العصار 28 عاما في قصف بطائرة مسيرة استهدف منطقة مواصي خان يونس.

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق الطيران المروحيّ الاسرائيلي النار شرقي دير البلح وسط القطاع.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية ك قذائفها بشكل كثيف في عرض بحر الزوايدة ودير البلح وسط القطاع.

الاحصائيات

بلغ عدد الذين وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان و11 مصابا.

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1417 شهيدا، إضافة إلى 4964 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 834 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74018 شهيدا، و175079 مصابا.