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نتنياهو يوجّه بإعداد ملف قانوني ضد أردوغان أمام الجنائية الدولية.. والملف يركز على الأكراد وحماس

الإثنين 28 سبتمبر 2026 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوجّه بإعداد ملف قانوني ضد أردوغان أمام الجنائية الدولية.. والملف يركز على الأكراد وحماس



القدس المحتلة/سما/

قال موقع i24NEWS الإسرائيلي، مساء الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه فريقاً مشتركاً بين الوزارات ومدير قسم القانون الدولي في وزارة العدل الإسرائيلية بإعداد ملف قانوني شامل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب التقرير، يتركز الملف الذي يجري إعداده على اتهامات تتعلق بسياسات الحكومة التركية تجاه الأكراد، إلى جانب ما تصفه إسرائيل بعلاقة أنقرة بحركة حماس ودعمها المالي للحركة.

ويأتي التحرك الإسرائيلي في أعقاب تصعيد قانوني بين أنقرة وتل أبيب، بعدما أعلن أردوغان في وقت سابق أنه تحرك عبر الإنتربول في محاولة لاستصدار مذكرة حمراء بحق نتنياهو، على خلفية إجراءات قضائية تركية مرتبطة بالعمليات الإسرائيلية في المنطقة.

ووفق i24NEWS، تدرس إسرائيل إمكانية استخدام الملف في مسار قانوني دولي، بما في ذلك احتمال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سواء بصورة مباشرة أو عبر دولة أخرى.

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