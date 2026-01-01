هآرتس: غزة تفتح أبواب العزلة على إسرائيل.. والمقاطعة تتمدد من الحكومات إلى الشعوب

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مظاهر المقاطعة والابتعاد عن إسرائيل تتسع بشكل متسارع، بعدما تجاوزت حدود المواقف السياسية والقرارات الحكومية لتشمل مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة والحياة العامة في عدد متزايد من الدول.

وأوضحت الصحيفة أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها خلال الأشهر الأخيرة حكومات ومؤسسات وشركات تعكس تحولاً ملحوظاً في طبيعة التعامل مع إسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياساتها، ولا سيما على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة وما خلّفته من تداعيات إنسانية واسعة أثارت ردود فعل سياسية وشعبية متزايدة حول العالم.

وأشارت هآرتس إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت اتخاذ خطوات تتعلق بمنتجات المستوطنات، بالتزامن مع تنامي المبادرات الداعية إلى تقليص أو إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والثقافية والرياضية مع إسرائيل. ولفتت إلى أن هولندا كانت من بين الدول التي اتخذت إجراءات مرتبطة بمنتجات المستوطنات، فيما شهدت إيرلندا تحركات تدعو إلى مقاطعة فعاليات رياضية يشارك فيها منتخب إسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن الحرب في غزة أسهمت في تسريع وتيرة هذه التحركات، حيث دفعت الضغوط الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في عدة دول إلى المطالبة باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، وهو ما انعكس في قرارات ومبادرات طالت مجالات متعددة، من بينها التجارة والاستثمار والتعاون الأكاديمي والثقافي والرياضي.

كما أشارت إلى أن تداعيات الحرب لم تقتصر على الجانب السياسي، بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي، مع تصاعد حملات المقاطعة وتزايد الدعوات لمراجعة الاستثمارات والعلاقات التجارية، فضلاً عن إلغاء أو تأجيل بعض الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المرتبطة بإسرائيل في عدد من الدول.

وترى هآرتس أن اتساع هذه الظاهرة إلى قطاعات ومجالات مختلفة يمنحها طابعاً أكثر رسوخاً مقارنة بحملات المقاطعة السابقة، إذ لم تعد مرتبطة فقط بمواقف حكومات أو تنظيمات سياسية، بل أصبحت حاضرة أيضاً في قرارات مؤسسات وشركات وشرائح من الرأي العام الدولي.

وبحسب الصحيفة، فإن استمرار تراكم هذه الإجراءات والضغوط قد يجعل من الصعب على إسرائيل استعادة مستوى العلاقات الذي كانت تتمتع به سابقاً، حتى في حال حدوث تغيرات سياسية مستقبلاً، ما يعكس حجم التأثير الذي تركته حرب غزة على صورة إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.