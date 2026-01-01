عشرات المستعمرين يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت

سلفيت /سما/

اقتحم عشرات المستعمرين، فجر اليوم، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين اقتحموا وسط البلدة، وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد هجمات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي تشمل الاعتداء على المواطنين، وإحراق المركبات والمنازل، واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي، بحماية قوات الاحتلال.

وتشهد قرى وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستعمرين، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تعيق حركة المواطنين وتفرض قيودا على تنقلهم.