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الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي بقليل

الإثنين 28 سبتمبر 2026 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي بقليل



رام الله /سما:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، معتدلًا في المناطق الجبلية، حارا نسبيًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلا في باقي المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصّة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئياً بوجهٍ عام، معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصّة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً بوجهٍ عام، معتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصّة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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