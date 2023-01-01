نتنياهو يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد وسط جدل متصاعد بشأن تحذيرات ما قبل هجوم 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر إعلامية عبرية، مساء الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة خاصة، حيث التقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، قبل أن يعود إلى إسرائيل في وقت لاحق من اليوم. وأشارت التقارير إلى أن مكتب نتنياهو امتنع عن الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى اللقاء أو الملفات التي نوقشت خلال الزيارة.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية جدلاً متجدداً حول تقارير تحدثت عن تحذيرات إماراتية مزعومة سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023. ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية نُشرت خلال الأسابيع الأخيرة، فإن محمد بن زايد أبلغ نتنياهو قبل أيام من الهجوم بوجود مؤشرات إلى أن حركة حماس كانت تستعد لتنفيذ عملية واسعة ضد إسرائيل، وهي رواية نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحتها بشكل قاطع.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نتنياهو يسعى إلى الحصول على موقف إماراتي واضح ينفي صحة الادعاءات المتعلقة بتلقيه تحذيراً مباشراً من أبوظبي بشأن استعداد حماس لتنفيذ الهجوم، وذلك بعد أن تحولت القضية إلى محور سجال سياسي وانتخابي داخل إسرائيل. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أكدت سابقاً أنها لا تعلق على التكهنات أو التقارير المتعلقة بالمحادثات بين القادة، مشددة على أن الاتصالات بين البلدين تتم عبر القنوات الرسمية المعروفة.

وتعد هذه الزيارة الثانية لـنتنياهو إلى الإمارات خلال العام الأخير، بعدما أعلن مكتبه في مايو/أيار الماضي عن زيارة سابقة قال إنها جرت خلال عملية "زئير الأسد". غير أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت آنذاك صحة التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن زيارة سرية أو لقاءات غير معلنة مع مسؤولين إسرائيليين.

ويرى مراقبون أن اللقاء الأخير يعكس استمرار قنوات التواصل بين الجانبين رغم التوترات الإقليمية المتصاعدة، كما يأتي في ظل الضغوط السياسية المتزايدة التي يواجهها نتنياهو بسبب الجدل المتعلق بالتحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر وما إذا كانت قد وصلت إلى القيادة الإسرائيلية قبل وقوعه.