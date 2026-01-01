استطلاع اسرائيلي : تعادل معسكري نتنياهو وآيزنكوت بـ52 مقعداً..

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة «كان» ونُشرت نتائجه مساء الأحد، قبل نحو شهر من الانتخابات الإسرائيلية، تعادل حجم معسكري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت بواقع 52 مقعداً لكل منهما، مما يعني عجز أي من المعسكرين عن تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة والمحددة بـ61 مقعداً في الكنيست.

وبحسب الاستطلاع، حافظ حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت على صدارته للأحزاب بـ23 مقعداً رغم تراجعه بمقعد واحد، يليه حزب «الليكود» بقيادة بنيامين نتنياهو بـ21 مقعداً بعد صعوده بمقعد واحد عقب خطاب نتنياهو الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء توزيع بقية المقاعد على النحو التالي:

حزب «معًا» (نفتالي بينيت): 11 مقعداً.

حزب الديمقراطيين (يائير غولان) و«إسرائيل بيتنا» (أفيغدور ليبرمان): 9 مقاعد لكل منهما.

«يهدوت هتوراه»: 8 مقاعد.

«شاس» و«عوتسما يهوديت» (إيتامار بن غفير): 7 مقاعد لكل منهما.

القائمة المشتركة: 7 مقاعد.

«الصهيونية الدينية–الهوية» وحزب «رعام»: 5 مقاعد لكل منهما.

«عماخ يسرائيل» (عوفر فينتر) وقائمة (هيندل - زليخا): 4 مقاعد لكل منهما (خارج الكتل الرئيسية).

في المقابل، أظهر الاستطلاع فشل أحزاب عدة في تجاوز العتبة الانتخابية، وعلى رأسها حزب «أزرق أبيض» بقيادة بيني غانتس، وحزب الحريديم الشعبي، وحزب «نعوم».

كما كشفت النتائج عن تأييد 55% من المشاركين لقرار اللجنة المركزية للانتخابات باستبعاد القوائم العربية، في حين أظهرت عينة سكان الشمال تفوقاً لـ«الليكود» بـ24 مقعداً مقابل 20 مقعداً لحزب «يشار».