رد إسرائيلي صادم على المقاطعة الهولندية: سحب الحصانة من دبلوماسيين في رام الله خلال 7 أيام

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أصدر قراراً يلزم الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مدينة رام الله بإعادة الوثائق الدبلوماسية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية خلال سبعة أيام، وذلك رداً على إجراءات اتخذتها الحكومة الهولندية ضد إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار يأتي بعد دخول قيود هولندية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، تحظر استيراد وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى هضبة الجولان.

وبحسب البيان، أبلغ ساعر السفارة الهولندية في إسرائيل بأن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي تمنحها إسرائيل للدبلوماسيين المعنيين ستنتهي فور انقضاء المهلة المحددة البالغة سبعة أيام.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن هولندا ستظل قادرة على تمثيل مصالحها لدى السلطة الفلسطينية، شريطة أن يمارس دبلوماسيوها مهامهم من داخل مناطق السلطة الفلسطينية وليس من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

كما أشار البيان إلى أن ساعر كان قد أصدر الشهر الماضي تعليمات بإخراج الوفد الهولندي من "مركز الدعم الدولي لغزة" في مدينة كريات غات، مؤكداً أن القرار نُفذ بالفعل.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن بلاده سترد على أي إجراءات تستهدفها، معتبراً أن الدول التي تنتهج "سياسات أحادية وعدائية" تجاه إسرائيل ستفقد نفوذها وأهميتها في المنطقة.

واتهم ساعر السلطات الهولندية بعدم التعامل بشكل كافٍ مع ما وصفه بتنامي معاداة السامية وخطاب التحريض داخل هولندا، معتبراً أن السياسات المناهضة لإسرائيل التي تتبعها الحكومة الهولندية تسهم في تعزيز هذه الأجواء.

وتأتي هذه الخطوات الدبلوماسية في ظل تصاعد التوتر على خلفية قرار المقاطعة الهولندي، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام هولندية بأن مسافرين قادمين من إسرائيل إلى مطار سخيبول في أمستردام يخضعون لتفتيشات جمركية إضافية عقب تطبيق القيود الجديدة. وذكرت تقارير أن ركاباً على متن رحلات قادمة من تل أبيب خضعوا لفحص الأمتعة، بما في ذلك المسافرون الذين سلكوا الممر المخصص لمن لا يحملون بضائع تستوجب التصريح عنها.

وأشارت التقارير إلى وقوع مشادات بين بعض المسافرين الإسرائيليين ومسؤولي الجمارك، وسط مخاوف من إخضاع المنتجات المشتراة من إسرائيل، مثل النبيذ والتمر والزيتون، لإجراءات تدقيق خاصة.

من جانبه، انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي القيود الهولندية، محذراً من أن الزوار الهولنديين العائدين من إسرائيل قد يواجهون عقوبات إذا حملوا معهم تذكارات أو منتجات مصدرها المناطق المشمولة بالحظر.

ويحظر القرار الهولندي شراء أو بيع أو استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الخدمات التجارية المرتبطة بتلك المعاملات.