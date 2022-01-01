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سبعة قتلى و40 مصابا في غارة جوية سعودية استهدفت سوقاً باليمن..

الأحد 27 سبتمبر 2026 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبعة قتلى و40 مصابا في غارة جوية سعودية استهدفت سوقاً باليمن..



صنعاء/وكالات /

أسفرت ضربة نفذتها السعودية الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 40 آخرين، بحسب ما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين المدعومين من إيران الأحد.
وأشارت القناة إلى أنّ الغارة استهدفت “محلات تجارية في سوق تعز المركزي” في جنوب غرب البلاد.
وبعد أعوام من الهدوء عقب هدنة أبرمت في العام 2022، شهد النزاع في اليمن تصعيدا حادا في تموز/يوليو على خلفية الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة.
ومع تصاعد النزاع بينهما، أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على موانئ السعودية واستهداف ناقلاتها، ردا على ما يعتبرونه حصارا سعوديا لمناطق سيطرتهم التي تشمل العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية.
ووسّع الحوثيون مناطق سيطرتهم لتشمل كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر بما في ذلك منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي اكتسب أهمية متزايدة للرياض لتصدير نفطها، في ظل تقييد إيران للملاحة في مضيق هرمز.
والسبت، شن الحوثيون هجومين على السعودية مستهدفين الرياض ومدينة خميس مشيط الواقعة في جنوب غرب المملكة والتي تضم قاعدة جوية مهمة.

وفي اليمن، لم تتمكن القوات الحكومية من دحر الحوثيين، رغم القصف السعودي اليومي والقتال المستمر على الأرض.
واتهم الحوثيون الأحد السعودية بشن ضربات على تعز أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 40 آخرين، في ظل تصاعد القتال بعد انهيار الهدنة الشهر الماضي.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن السعودية، حليفة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، شنّت “غارتين جويتين على سوق” في محيط تعز بجنوب غرب البلاد.
وأضاف في بيان إن “هذه الدماء التي سُفكت ظلما” لن تبقى من دون “عواقب” على السعودية.
وقالت قناة المسيرة، نقلا عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين، إن خمسة أطفال بين الجرحى.
وأشارت القناة التابعة للحوثيين إلى أنّ الغارة استهدفت “محلات تجارية في سوق تعز المركزي” في جنوب غرب البلاد.
وأظهرت صور بثّتها المسيرة مركبات تحطّم زجاجها ومستودعات متضررة، تناثرت فيها البضائع وغطّتها طبقة كثيفة من الغبار.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت بأنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب “وطلب منه مجددا المساعدة في مواجهة” تقدم الحوثيين، علما أن موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أفاد سابقا بأن واشنطن رفضت طلبا سعوديا بشن ضربات على الحوثيين.

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