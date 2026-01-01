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ترامب يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل

الأحد 27 سبتمبر 2026 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل



وكالات /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل.
تُظهر الصورة لقطة مقربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرتدي بدلة رسمية كحلية مع قميص أبيض ورابطة عنق زرقاء وشعار علم الولايات المتحدة على ياقة بدلته، بينما يظهر جانب من العلم الأمريكي في الخلفية على جهة اليمين.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع “أكسيوس”: “هم يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس من النوع الذي أنا مستعد لقبوله. إنه شيء ربما كنا سنوافق عليه قبل عام، لكنهم بالغوا في تقدير قدراتهم”.
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، قائلا إنه “يفكر في ذلك دائما”.

ونقل موقع “أكسيوس”، عن مصادر، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد تُعقد يوم غد الاثنين.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أجريتا الأسبوع الماضي، آخر جولة من المفاوضات غير المباشرة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث تم تبادل الرسائل والتوضيحات بين الجانبين بوساطة قطرية، وفقا للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران نقلت إلى واشنطن، عبر وسطاء، خطة مدتها سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن ترامب أعلن رفضه القاطع للمقترح، وتوقع استئناف القصف الأمريكي لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم.

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