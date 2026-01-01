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الحرس الثوري يعلن السيطرة على غواصة أمريكية في هرمز خلال عملية أمنية معقدة

الأحد 27 سبتمبر 2026 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري يعلن السيطرة على غواصة أمريكية في هرمز خلال عملية أمنية معقدة



طهران /وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد أنه استولى على غواصة أميركية غير مأهولة في مضيق هرمز الذي يشكل حاليا محور النزاع بين واشنطن وطهران.
وأذاع التلفزيون الإيراني الرسمي بيانا للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري جاء فيه أنها تمكنت من “خلال عملية منسقة ومعقدة شملت الرصد الاستخباراتي والحرب الإلكترونية، من إيقاع غواصة مسيّرة متطورة تابعة للجيش الأميركي الإرهابي”.
وأضاف البيان أن الغواصة “مسيّرة ذكية تعرف باسم ريموس 600” كانت تقوم بأعمال تجسّس.
وتابع البيان أن المسيّرة البحرية باتت في حوزة خبراء إيرانيين لاستخراج البيانات منها.

وفي الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري، أعلن الحرس الثوري السيطرة على غواصة أخرى غير مأهولة. عقب ذلك، قال الجيش الأميركي إن إحدى مسيّراته البحرية “أصيبت بخلل” من دون أن يذكر ما إن كانت إيران استولت عليها أم لا.
وتُواصل إيران تقييد الملاحة في مضيق هرمز الذي كان يمر عبره عادة خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير.
وفرضت الولايات المتحدة حصارا مضادا على الموانئ الإيرانية.
وتقول إيران إنها تعتزم فرض ما تسميه “بدل خدمات” على السفن العابرة لتمويل خدمات تشمل حماية البيئة، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة بشدة.

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