الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون لزيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوما

رام الله/سما/

أصدر رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، اليوم الأحد قرارا بقانون معدلا للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، حيث تقرر بموجبه زيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح (18) يوماً بدلاً من (12) يوماً.

ويأتي هذا التعديل ليتماشى مع الواقع الميداني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني؛ حيث يواجه المواطنون قيوداً مشددة ومستمرة على حركتهم وتنقّلهم نتيجة الظروف الأمنية والسياسية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى منح القوائم الانتخابية والمرشحين فرصة زمنية أطول وأكثر مرونة لتجاوز العقبات الجغرافية، وتمكينهم من استكمال وتجهيز أوراق ترشحهم الرسمية وتقديمها للجنة الانتخابات المركزية في ظل هذه الظروف الاستثنائية والمعقدة.