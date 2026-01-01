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شهيد بعملية اغتيال جديدة أمام مقر الأونروا بغزة

الأحد 27 سبتمبر 2026 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد بعملية اغتيال جديدة أمام مقر الأونروا بغزة



غزة /سما/

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اخر مساء اليوم الاحد بغارة جوية على مدينة غزة.
وأغتال جيش الاحتلال المواطن شادي أبو حصيرة باستهدافه داخل سيارته أمام المقر العام للانووا بقطاع غزة.
وفي وقت سابق استشهد الشاب عدي عدلي العصار (٢٨ عامًا) في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس.
وأصيب خمسة مواطنين بينهم واحد بجراح بالغة الخطورة باستهداف تجمع للمواطنين قرب المسجد الأبيض بمخيم الشاطيء غرب مدينة غزة.
كما اصيب مواطن بجراح خطيرة اثر استهدافه منتصف الليل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وشيع الفلسطينون انطلاقا من مشفى ناصر الطفل الشهيد محمد سيف الشخريت ٨ أعوام الذي قتله جيش الاحتلال عصر السبت بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

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