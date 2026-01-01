  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس السلام: لا تغيير في سياسة التعاون مع الأونروا في غزة ونرفض التعاون معها

الأحد 27 سبتمبر 2026 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس السلام: لا تغيير في سياسة التعاون مع الأونروا في غزة ونرفض التعاون معها



نيويورك/سما/

أكد مجلس السلام (Board of Peace) أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسته المتعلقة بمشاركة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، مشدداً على أن التعاون سيقتصر على الشركاء الذين يلبون احتياجات السكان ويسهمون في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في القطاع.

وأوضح المجلس في بيان له أنه يلتزم بالعمل مع "شركاء موثوقين" قادرين على تقديم الخدمات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات الفعلية لسكان غزة، وتسهم في بناء بيئة خالية من التطرف وتعزز فرص التنمية والازدهار.

وأشار البيان إلى أن الأونروا "لا تستوفي هذه المعايير الأساسية" وفق تقييم المجلس، مؤكداً أن نهجه الحالي يهدف إلى الحد من الاعتماد المزمن على المساعدات الإنسانية، والانتقال نحو نموذج تنموي يعزز الاعتماد على الذات.

وأضاف المجلس أن رؤيته ترتكز على دعم مسار اقتصادي مستدام يقود إلى بناء اقتصاد مزدهر في غزة، قادر على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية على المدى الطويل.

الأكثر قراءة اليوم

"هذه المرة مختلفة".. الجيش الإيراني يلوّح برد غير مسبوق على أمريكا وإسرائيل

تصريح صادم من نجم هوليوودي يهودي بشأن إسرائيل: "ما يحدث في غزة إبادة جماعية"

مصدر فلسطيني : التنفيذية ناقشت مبادرة الشعبية وتمديد الترشح للانتخابات حتى 20 اكتوبر القادم

الانتخابات القادمة محطة مفصلية ..الحية: التقيت بالأمريكيين عدة مرات ولمست تفهما لمطالبنا واعجاباً بصراحة حماس

من جحيم غزة إلى تمدد المستوطنات.. لافروف يحذر من تلاشي الجغرافيا الفلسطينية

نتنياهو: غزة لم تعد تشكل تهديد حقيقي لإسرائيل ولكنها قد تتحرك قبيل الانتخابات عبر الصواريخ والمسيرات ..

مسؤول أمني مقرب من نتنياهو يدعو إسرائيل لمنع الانتخابات الفلسطينية تحسبا من حدوث "أوسلو 2"

الأخبار الرئيسية

IMG_7075

وفد اللجنة الوطنية لإدارة غزة يختتم مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ويعرض برنامج التعافي المبكر لمدة ستة أشهر

IMG_7071

رداً على نتنياهو.. آيسلندا: "الجبناء أخلاقياً" هم منتهكو القانون الدولي

باراك رفيد: تحذيرات السنوار وصلت إلى إسرائيل عبر الشاباك والإمارات قبل السابع من اكتوبر ونتنياهو يتحمل المسؤولية

عاصفة جديدة حول هجوم 7 أكتوبر.. نتنياهو ينفي تقريراً أمريكياً عن تحذير مصري

"سموتريتش: الضفة يجب أن تلقى مصير غزة