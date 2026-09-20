رام الله : أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الأسبوع الماضي

رام الله/سما/

أصَدَر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نَفَّذَتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (20/09/2026– 26/09/2026)، وهي على النحو الآتي.

وأكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في كلمة خلال اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ضرورة الانتقال من دعم قيام الدولة الفلسطينية إلى تجسيدها، وحدد خمس أولويات حتى نهاية 2027: حماية الشعب والأرض والسيادة، التعافي المبكر في غزة والوحدة الوطنية، بناء اقتصاد مستدام، تعزيز المكانة الدولية لفلسطين، وربط الإصلاح بتجسيد الدولة. كما شارك مصطفى عبر الاتصال المرئي في اجتماع طاولة مستديرة حول التعافي المبكر في قطاع غزة، بدعوة من مصر وألمانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية، مؤكدًا أن الأولوية هي الانتقال من الإغاثة إلى التعافي المبكر، واستعادة الخدمات وإنعاش الاقتصاد، وتعزيز وحدة غزة والضفة، وتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي فتح باب تسديد الأقساط الجامعية لأبناء موظفي قطاع غزة ومنتسبي الأجهزة الأمنية من مستحقاتهم المالية، ووقع الوزير اتفاقية منح لطلبة التخصصات الطبية في جامعات غزة، إلى جانب فتح باب القروض الدراسية للفصل الأول 2026-2027، والإعلان عن منح دراسية في بنغلادش وقبرص وموريتانيا، وإجراء امتحان قدرات لطلبة غزة الراغبين في الالتحاق بتخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة. كما افتتحت الوزارة مدرسة عبد الجواد صالح الأساسية العليا في البيرة بتكلفة نحو 9.7 مليون شيكل من ضريبة المعارف، و5 مدارس جديدة وإضافة طابق لمدرسة في تربية نابلس، وتفقد مدرسة يطا المهنية تمهيدًا لافتتاحها.

ونَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية مساعدات غذائية وغير غذائية ونقدًا طارئًا ومشاريع تمكينية وقسائم شرائية لـ208 أُسر بقيمة 42,400 شيكل، ونَفَّذَت مئات التدخلات لحماية المرأة والطفولة والأحداث والأيتام وكبار السن وخدمات التأمين الصحي والحضانات والجمعيات وغيرها؛ وفي قطاع غزة نُفذ 1,400 تدخل غذائي، وَوَزَّعَت 1,000 ربطة خبز و5,490 كوب مياه، إلى جانب 5,724 تدخلًا لحماية المرأة، و123 لحماية الطفولة، و160 تدخلًا للأيتام.

والتقت وزيرة الخارجية والمغتربين القنصل العام الإيطالي في القدس، وبحثت معه مستجدات الأوضاع وتطوير العلاقات الثنائية، مطالبة إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين، كما تناولت في مقابلة مع "سبوتنيك" الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وتهجير الفلسطينيين وإرهاب المستوطنين ومحاولات إسكات فلسطين في الأمم المتحدة، وتلقت اتصالًا من وزيرة الخارجية الأسترالية لبحث المستجدات الميدانية والعلاقات الثنائية.

ونَفَّذَت وزارة الزراعة أكثر من 42 ألف جرعة تحصين لصالح 925 مزارعًا ومربيًا للثروة الحيوانية في مختلف المحافظات، وافتتحت في جنين 22.8 كم من الطرق الزراعية التي جرى شقها وتأهيلها بالتعاون مع مركز أبحاث الأراضي ومؤسسة معًا، كما نَفَّذَت بتمويل من الجمعية العربية لحماية الطبيعة تدخلًا زراعيًا متكاملًا في خربة أم البطم بقيمة نحو 62 ألف شيكل استفاد منه 26 مواطنًا، كما عَقَدَت الوزارة اجتماعًا مع المزارعين المرشحين للمرحلة الثانية من برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي والمُنفَّذ من الوزارة، ونَفَّذَت زيارات ميدانية لاستكمال إجراءات التحقق من المستفيدين والمشاريع المرشحة، ويستهدف البرنامج في شمال الخليل 17 مزارعًا بمنح تقديرية تبلغ حوالي 1.61 مليون شيكل.

ونَفَّذَت سلطة المياه وشركاؤها في قطاع غزة أعمال صيانة عاجلة لشبكات المياه والصرف الصحي، استفاد منها نحو 54 ألف مواطن، وأعادت إصلاح خط "ميكروت" الرئيسي بما عزز التزويد لنحو ربع مليون مواطن. وعززت التزويد المائي في لبيت لحم والخليل عبر تشغيل وصلة العيزرية الجديدة، وتزويد بيرزيت بنحو 2000 م³ يوميًا، وتأهيل بئر مخيم الفارعة ودراسة مصدر بديل في قباطية. وواصلت تنفيذ مشروع لنحو 900 وصلة صرف صحي منزلية في طوباس وعقابا وتياسير، لخدمة أكثر من 6 آلاف مواطن وتعزيز الاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والري.

وأنهت وزارة الأشغال العامة والأسكان أعمال تعبيد الطبقة النهائية من الإسفلت في عدد من مشاريع الطرق، منها شارع عمّان في أريحا والأغوار بطول 1.5 كم، وطريق وادي الباذان-الفارعة، إلى جانب افتتاح مركز إيواء كامل ومنظم في دير البلح بسعة 175 خيمة باسم "أرض لاجئ".

وصرفت وزارة العمل بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل، مساعدات لـ97 امرأة من غزة متواجدات في الضفة، بواقع 775 شيكلًا لكل مستفيدة. كما واصل الصندوق الفلسطيني للتشغيل تنفيذ مشاريع التعافي والتشغيل في غزة، شملت تشغيل المستفيدين، وفرز المتقدمين للتدريب، وجمع وترحيل 9,230 م³ من النفايات، واستقبال 612 طلب توظيف واعتماد 212 وظيفة. وفي الضفة، استفاد 288 متدربًا ومتدربة من دورات مهنية، بالتزامن مع التحضير للعام التدريبي الجديد وتطوير مراكز التدريب. كما نَفَّذَت الوزارة زيارات تفتيشية شملت 348 منشأة و8,023 عاملاً وعاملة، وزيارات للسلامة المهنية شملت 63 منشأة و1,613 عاملًا وعاملة.

وتفقَّد وزير الداخلية فعاليات الأسبوع الطبي المجاني في جنين، الذي استفاد منه نحو 7,800 مواطن بمشاركة كوادر طبية وأكثر من 200 متطوع، وعقد لقاءً مع قيادة منطقة جنين ومديري المؤسسة الأمنية، مؤكداً أهمية الجاهزية وحفظ الأمن والنظام العام وترسيخ سيادة القانون. وألقت الشرطة القبض على 1,277 مطلوبًا، بينهم 8 خطيرون، ونَفَّذَت 2,898 مذكرة قضائية و53 مهمة لضبط المخدرات، وتابعت 266 حادثة وواقعة جنائية، بينما نفَّذَ الدفاع المدني 216 مهمة إطفاء و83 مهمة إنقاذ، وأصدَرَ 226 تصريحًا، وفحص ورخّص 233 مصعدًا، ونفَّذَ 781 جولة للسلامة العامة، في حين تابعت الضابطة الجمركية 53 قضية تهرب ضريبي وجمركي ومراقبة أسواق، وأتلفت 3.529 طناً من البضائع الفاسدة وغير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات.

وأهّلت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 55 كم من شبكات الجهد المتوسط، بتمويل من البنك الدولي والحكومة النرويجية، لتعزيز استقرار التزويد ونقل نحو 150 ميغاواط من القدرات الجديدة، وتقليل الفاقد والأعطال والانقطاعات ودعم ربط مشاريع الطاقة الشمسية، فيما يوفر المشروع في الخليل نحو 30 ميغافولت أمبير إضافية لمعالجة مشكلة الانقطاعات.

وعملت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية على تأمين وصول المزارعين والمواطنين إلى أراضيهم خلف الجدار ومناطق التماس، وتسهيل إدخال المستلزمات الزراعية والمعدات، وإصلاح خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتأمين الإفراج عن محتجزين ومركبات ومعدات، وإعادة فتح طريق حارس–كفل حارس، إلى جانب دعم أعمال البلديات والخدمات الأساسية في عدد من المناطق.

وصادقت وزارة النقل والمواصلات على 4 مخططات هيكلية لدعم التوسع العمراني والاستثماري وتطوير شبكة الطرق، بالتزامن مع استمرار مبادرة دعم المزارعين وترخيص الجرارات الزراعية في قلقيلية، وتكثيف دوريات السلامة المرورية وضبط المركبات المخالفة، وإطلاق حملة مشتركة لإخطار وإزالة المشاطب العشوائية.

وبحث وزير الاقتصاد الوطني دعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونَفَّذَت الوزارة 64 جولة تفتيشية وزيارة 452 محلًا تجاريًا، وضبط نحو 1.5 طن وإتلاف 75 طنًا من المواد غير الصالحة، ومعالجة 25 شكوى.

وأطلق وزير الحكم المحلي برنامج الاسعاف والطوارئ لإسناد الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة نحو 1200 شاب، بالشراكة مع عدد من المؤسسات، ويستمر لمدة 6 أشهر، وتابعت الوزارة تنفيذ مشاريع التعافي المجتمعي وخلق فرص عمل في قبيا والعوجا وعانين والسموع وفي كفر قدوم من خلال الوزارة.



ونظمت وزارة الثقافة لقاءات وفعاليات ثقافية، وورش وأنشطة أدبية وفنية وتوعوية للأطفال في سلفيت وكفر الديك وبيت لحم ورام الله والبيرة وطوباس والأغوار وأريحا.



ووقّعت وزارة السياحة والآثار اتفاقية لتطوير سوق بتير الزراعي التراثي، ونفّذ الوزير والقنصل اليوناني العام جولة في المواقع الأثرية جنوب الخليل، ونظمت محاضرة حول تنقيبات تلول–عنبتا وبدايات التمدن في فلسطين، ووثّقت الأغنية الشعبية بمتحف السموع، وتواصل ترميم مبنى تاريخي في فرعون تمهيدًا لتحويله لمركز رياضي.

ورصد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تكاليف البناء في الضفة الغربية خلال آب 2026 والتي شهدت ارتفاعًا في معظم المؤشرات، أبرزها تكاليف مباني العظم بنسبة 12%. كما انخفض عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 6% خلال تموز 2026، مع ارتفاع الصادرات 32% إلى 208.9 مليون دولار والواردات 2% إلى 701.1 مليون دولار. ووفر الجهاز بيانات إحصائية لنحو 65 جهة من المؤسسات الحكومية والدولية والباحثين والإعلام والجامعات والقطاع الخاص وغيرها.



ونَفَّذَت سلطة جودة البيئة 55 جولة رقابة وتفتيش، وتابعت شكوى بيئية، ومنحت 6 موافقات بيئية و5 تصاريح لاستيراد مواد كيميائية، وشاركت في جولات ميدانية للحد من مخاطر المشاطب العشوائية، كما عززت التنسيق مع المؤسسات المحلية في دورا، وشاركت في افتتاح معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية بالخليل.



ونشر ديوان الجريدة الرسمية بحثًا قانونيًا حول تطور القضاء الإداري في فلسطين، وأطلق بالتعاون مع جامعة الاستقلال وبالشراكة مع برنامج "سواسية 3" دبلومًا مهنيًا في الصياغة والتحليل التشريعي، واختتم برنامجًا تدريبيًا للكادر القانوني حول مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير النوع الاجتماعي.