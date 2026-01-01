  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رداً على نتنياهو.. آيسلندا: "الجبناء أخلاقياً" هم منتهكو القانون الدولي

الأحد 27 سبتمبر 2026 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رداً على نتنياهو.. آيسلندا: "الجبناء أخلاقياً" هم منتهكو القانون الدولي



القدس المحتلة/سما/

قوبل صعود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بانسحاب جماعي لدبلوماسيين من الوفود الدولية، في خطوة احتجاجية أثارت غضبه ودفعته إلى مهاجمة المنسحبين ووصفهم بـ"الجبناء أخلاقيا".

ولم يتأخر الرد من المنبر الأممي نفسه، إذ وجهت وزيرة خارجية آيسلندا، كاترين غونارسدوتير، انتقادات حادة إلى قادة العالم الذين، بحسب قولها، يرفضون التفاوض من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وينتهكون القانون الدولي أو يستخفون به بصورة متكررة.

وقالت غونارسدوتير، إن "الجبناء الأخلاقيين" هم أولئك القادة الذين يرفضون الجلوس إلى طاولة التفاوض، أو يحولون دون وصول المساعدات إلى المدنيين، محذرة من أن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط يجب ألا تجعل أزمات أخرى غير مرئية.

وفي حديثها عن الوضع الفلسطيني، شددت الوزيرة الآيسلندية على أن معاناة المدنيين الفلسطينيين لا يمكن أن تتحول إلى "مجرد ضجيج في الخلفية"، مشيرة إلى استمرار قتل الأطفال وفقدان العائلات منازلها، والصعوبات التي يواجهها الآباء والأمهات في محاولة إبقاء أطفالهم على قيد الحياة.

كما انتقدت استمرار تدمير قطاع غزة وإعادة إعمارها بصورة متكررة من دون معالجة ما وصفته بـ"الأسباب الجذرية" للصراع، وتطرقت إلى الضفة الغربية، حيث أشارت إلى استمرار التوسع الاستعماري، وما يتعرض له الفلسطينيون من عنف على أيدي المستعمرين، في ظل ما وصفته بالإفلات من العقاب والخطاب التحريضي والسياسات التي تسهّل ذلك..

الأكثر قراءة اليوم

"أخطر من إيران".. هجوم إسرائيلي ناري على نتنياهو واتهامات بتدمير الدولة وتشجيع الإرهاب اليهودي

"هذه المرة مختلفة".. الجيش الإيراني يلوّح برد غير مسبوق على أمريكا وإسرائيل

مصدر فلسطيني : التنفيذية ناقشت مبادرة الشعبية وتمديد الترشح للانتخابات حتى 20 اكتوبر القادم

واشنطن ستندم لفرضها الحظر الجوي .. طهران تتوعد بإفشال الحظر وتغلق باب التفاوض

تصريح صادم من نجم هوليوودي يهودي بشأن إسرائيل: "ما يحدث في غزة إبادة جماعية"

بنك فلسطين وسلطة النقد ينفيان شائعات إغلاق آلاف الحسابات والمحافظ الإلكترونية

الانتخابات القادمة محطة مفصلية ..الحية: التقيت بالأمريكيين عدة مرات ولمست تفهما لمطالبنا واعجاباً بصراحة حماس

الأخبار الرئيسية

باراك رفيد: تحذيرات السنوار وصلت إلى إسرائيل عبر الشاباك والإمارات قبل السابع من اكتوبر ونتنياهو يتحمل المسؤولية

عاصفة جديدة حول هجوم 7 أكتوبر.. نتنياهو ينفي تقريراً أمريكياً عن تحذير مصري

"سموتريتش: الضفة يجب أن تلقى مصير غزة

الاحتلال يفرض حصاراً شاملاً على الضفة الغربية بذريعة الأعياد اليهودية

IMG_7051

الاحتلال يطلق النار على مواطنة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس