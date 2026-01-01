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تشديدات وإغلاقات تعرقل حركة المواطنين في محيط القدس المحتلة

الأحد 27 سبتمبر 2026 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشديدات وإغلاقات تعرقل حركة المواطنين في محيط القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

تشهد الحواجز المنتشرة في محيط وداخل محافظة القدس تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات العسكرية، يشمل الحواجز الواقعة بين بلدات وقرى المحافظة، والحواجز التي تفصل ضواحي القدس عن المدينة المقدسة، إضافة إلى الحواجز المقامة على مداخل المحافظة والطرق الرابطة بينها وبين المحافظات الفلسطينية الأخرى.

حيث تصل هذه الإجراءات في بعض الأوقات إلى الإغلاق التام أمام حركة المواطنين، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية طيارة في عدد من المناطق، ما يتسبب بإعاقة حركة التنقل وازدحامات مرورية.

وتتزامن هذه التشديدات مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية، حتى السبت القادم، بذريعة ما يسمى عيد العرش اليهودي.

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