تصعيد دموي ..شهيد بخان يونس واصابات بالشاطئ في خروقات اسرائيلية

غزة /سما/

استشهد مواطن فلسطين واصيب عدد من المواطنين في ثلاث غارات جوية منفصلة في قطاع غزة.

واستشهد الشاب عدي عدلي العصار (28عامًا) في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس.

وأصيب خمسة مواطنين بينهم واحد بجراح بالغة الخطورة باستهداف تجمع للمواطنين قرب المسجد الأبيض بمخيم الشاطيء غرب مدينة غزة.

كما اصيب مواطن بجراح خطيرة اثر استهدافه منتصف الليل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وشيع المواطنون انطلاقا من مشفى ناصر الطفل الشهيد محمد سيف الشخريت 8 أعوام الذي قتله جيش الاحتلال عصر السبت بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.