ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,018

غزة /سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,018 شهيدا، و175,079 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدين، إضافة إلى11 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,417، والإصابات إلى 4,964، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834.

واوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.