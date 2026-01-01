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عاصفة جديدة حول هجوم 7 أكتوبر.. نتنياهو ينفي تقريراً أمريكياً عن تحذير مصري

الأحد 27 سبتمبر 2026 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عاصفة جديدة حول هجوم 7 أكتوبر.. نتنياهو ينفي تقريراً أمريكياً عن تحذير مصري



القدس المحتلة/سما/

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرير مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية حول أن مصر حذرت إسرائيل من هجوم 7 أكتوبر 2023، ومن أن "حماس" تستعد لهجوم كبير.

 

ووصف مكتب نتنياهو، أمس السبت، ما ورد في التقرير بأنه "كاذب"، وقال إن هذه المزاعم سبق أن نُفيت في حينها، وإن إعادة طرحها حاليا تهدف إلى "التلاعب بالرأي العام الإسرائيلي".

ونقلت "ذا أتلانتيك" عن مسؤولين حكوميين في إسرائيل ومصر ودول عربية أخرى، إلى جانب مسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا، أن رئيس المخابرات المصرية آنذاك، عباس كامل، زار إسرائيل قبل أقل من أسبوعين على الهجوم، وحذر من أن "حماس" تبدو وكأنها "تتحشد لشن هجوم كبير".

وبحسب التقرير، أبلغ كامل الجانب الإسرائيلي بأن الوقت المتاح لتجنب التصعيد أوشك على النفاد، واقترح تقديم تنازلات اقتصادية لـ"حماس" في محاولة لمنع التصعيد.

وكان كامل قد لعب دورا رئيسيا في جهود الوساطة المصرية والقطرية بين إسرائيل و"حماس" خلال حرب غزة، كما زار إسرائيل عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

ولم يحدد التقرير هوية المسؤولين الذين التقى بهم كامل خلال زيارته، التي استغرقت نحو ساعة، فيما نقلت المجلة عن مسؤول حكومي إسرائيلي سابق قوله إنه من غير المعقول ألا يكون نتنياهو على علم بالزيارة أو بالاجتماعات التي عقدها كامل مع مسؤولي المخابرات الإسرائيلية.

وبعد يومين من هجوم 7 أكتوبر، نفى مكتب نتنياهو أن تكون مصر قد وجهت مثل هذا التحذير، وقال إنه لم يعقد أي اجتماع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بين نتنياهو وكامل.

ويأتي تقرير "ذا أتلانتيك" بعد مقال نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤخرا، أفاد بأن الإمارات العربية المتحدة حذرت نتنياهو أيضا من هجوم محتمل لـ"حماس".

ووفقا لـ"هآرتس"، أبلغ رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد نتنياهو بأن رئيس "حماس" في ذلك الوقت، يحيى السنوار، كان يخطط لشن هجوم واسع النطاق. ونفى مكتب نتنياهو هذه الرواية أيضا، معلنا عزمه مقاضاة الصحيفة بتهمة التشهير.

وتأتي هذه التقارير في وقت تسبق فيه إسرائيل انتخاباتها البرلمانية المقبلة.

المصدر: "ذا أتلانتيك" 

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