فلسطين تحصد جائزة التميز الأولى في مسابقة "المونودراما" بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

الإسكندرية/سما/

حصد المخرج المسرحي الفلسطيني جورج إبراهيم جائزة التميز الأولى في مسابقة "المونودراما" (مسرح الممثل الواحد)، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، المقام في مدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وتم توزيع الجوائز والتكريمات خلال حفل ختام المهرجان الذي أقيم في مكتبة الإسكندرية، بحضور رئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن، ومدير المهرجان الفنان أحمد سمير، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر السفير ناجي الناجي.

وشاركت دولة فلسطين في العروض من خلال العرض المسرحي "ماجدة والمائدة"، من إنتاج مسرح القصبة بحضور مخرج العرض جورج إبراهيم وبطلة العرض الفنانة أميرة حبش التي قدمت فعالية افتتاح المهرجان.

وأشاد القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر السفير ناجي الناجي بالعرض الفلسطيني، وبالمخرج جورج إبراهيم، والفنانة أميرة حبش، معتبرا أن هذا التتويج يعكس المستوى المتميز الذي يقدمه المسرح الفلسطيني.

وأكد أهمية حضور السردية الفلسطينية في المحافل الثقافية الدولية وتعريف الجمهور العربي والدولي بثراء التجربة الإبداعية الفلسطينية وقدرتها على التعبير عن الإنسان الفلسطيني وقضيته من خلال الفن.

يذكر أن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" استمرت من 20 إلى 26 الجاري وحملت هذه الدورة اسم النجم محمد سعد، كما شهدت الدورة الحالية برنامجا متنوعا ضم 16 عرضا مسرحيا ومونودراميًا، جمع بين التجارب المصرية والعربية والدولية، وتنقلت عروضه بين المسرح الكبير والمسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي، ومسرح بيرم التونسي، ومكتبة الإسكندرية، لتقدم للجمهور مساحات مختلفة من أشكال الأداء المسرحي، وتنوعًا في المدارس والرؤى الفنية.