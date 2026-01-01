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260 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الأحد 27 سبتمبر 2026 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
260 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

اقتحم 260 مستعمرا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع "عيد العرش" اليهودي.

وأفادت محافظة القدس، بأن هؤلاء المستعمرين، يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هليفي، اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، وأدخلوا القرابين النباتية إلى باحاته.

وأضافت، أن المستعمرين نفذوا جولات في باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية، من بينها محاكاة ما يسمى "صلاة الكهنة" و"السجود الملحمي" والانبطاح الجماعي، لا سيما في المنطقة الشرقية، وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات والطقوس تأتي في سياق الانتهاكات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

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