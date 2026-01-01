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الاحتلال يأمر باقتلاع أشجار زيتون من 56 دونما في كفر مالك

الأحد 27 سبتمبر 2026 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يأمر باقتلاع أشجار زيتون من 56 دونما في كفر مالك



رام الله/سما/

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً يحمل الرقم 98/26، يستهدف 56.026 دونماً من أراضي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون منها بذريعة اتخاذ "وسائل أمنية". 

وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن الأمر يُلزم أصحاب الأراضي المستهدفة تقع بمحاذاة الطريق رقم 449 جنوب القرية بتنفيذ الإزالة خلال 7 أيام من جولة تُنظَّم معهم، ويجيز لسلطات الاحتلال تنفيذها إذا لم يفعلوا. كما يتيح تقديم اعتراض خلال 7 أيام بعد الجولة. وترى الهيئة أن اقتلاع أشجار الزيتون في هذا الموقع يضرب مورداً زراعياً لأصحاب الأرض، ويفرض قيوداً جديدة على استخدامها تحت ذريعة أمن الطريق.

وبإضافة أمر كفر مالك، ترتفع حصيلة الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال منذ مطلع عام 2026 لإزالة الأشجار والغطاء النباتي إلى 55 أمراً، استهدفت مساحة إجمالية تبلغ 2,372.606 دونماً، مقارنة بـ47 أمراً استهدفت 1,613 دونماً خلال عام 2025 كاملاً. وبذلك تجاوزت المساحة المستهدفة منذ مطلع العام الجاري حصيلة العام الماضي بـ759.606 دونمات، في مؤشر على تصاعد استخدام هذه الأوامر للتدخل المباشر في الأرض وغطائها النباتي.

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