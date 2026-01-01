غزة تحت النار مجدداً.. استهدافات إسرائيلية متواصلة وإصابات في صفوف المواطنين

غزة /سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأحد، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف وإطلاق نار واستهداف مباشر في عدة مناطق من القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، بالتزامن مع تحليق مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة للطائرات المسيّرة.

وبحسب مصادر محلية، سُجلت سبعة خروقات جديدة للتهدئة، شملت استهدافات نفذتها طائرات مسيّرة ودبابات وزوارق حربية إسرائيلية، وأسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وأفادت المصادر بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين قرب الجامع الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

كما أُصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة، إثر استهداف شاب بالقرب من خيام للنازحين بجوار منزل عائلة شامية، غرب مركز الشرطة قرب مفترق سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة لقصف مدفعي متقطع، بينما واصلت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحليقها المكثف في أجواء القطاع.

وفي جنوب القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة خان يونس نيرانها بصورة مباشرة وكثيفة نحو مناطق داخل المدينة، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات المسيّرة غرب المحافظة.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه ساحل خان يونس، في استمرار للخروقات المتكررة لاتفاق التهدئة بالمناطق الساحلية.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم شهد، وفق مصادر محلية، نحو 20 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت قصفاً مدفعياً وإطلاق نار واستهدافاً للنازحين في مناطق متفرقة من شمال وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.