"سموتريتش: الضفة يجب أن تلقى مصير غزة

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، مطالباً باتباع النهج ذاته الذي ينتهجه جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، طالب سموتريتش بحل السلطة الفلسطينية بشكل كامل، واصفاً إياها بـ"السلطة الإرهابية".

وادعى أن الإجراءات التي يدعو إليها بدأت بالفعل على الأرض، قائلاً إن قوات الاحتلال أخلت عدداً من مخيمات اللاجئين من سكانها ونفذت عمليات واسعة فيها. كما دعا إلى تصعيد الإجراءات ضد الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة ملاحقة المسلحين ومصادرة الأسلحة.

وأضاف أن الضفة الغربية يجب أن تشهد، وفق رؤيته، عمليات عسكرية مشابهة لتلك التي نُفذت في غزة، بهدف القضاء على البنية المسلحة ومنع وجود الأسلحة والأنفاق.

وفي سياق متصل، لوّح بفرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك منع المركبات الفلسطينية من استخدام بعض الطرق الالتفافية المشتركة، مبرراً ذلك بادعاءات تتعلق بتنفيذ عمليات دهس.