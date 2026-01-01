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الاحتلال يفرض حصاراً شاملاً على الضفة الغربية بذريعة الأعياد اليهودية

الأحد 27 سبتمبر 2026 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرض حصاراً شاملاً على الضفة الغربية بذريعة الأعياد اليهودية



القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال فرض حصار شامل على الضفة الغربية اعتبارا من اليوم ولغاية لثالث من الشهر القادم بحجة الاعياد اليهودية.

وخلال فترة الإغلاق، لن يُسمح للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى القدس، باستثناء من يُسمح لهم بالدخول إلى المناطق الصناعية المستثناة.

كما سيقتصر السماح بالمرور إلى إسرائيل على الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ومن المقرر إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأحد، 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وذلك رهنًا بتقييم الوضع الأمني، ووفقًا لساعات العمل المعتادة.

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