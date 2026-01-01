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طقس فلسطين : الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام

الأحد 27 سبتمبر 2026 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام



رام الله /سما:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

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