الاحتلال يطلق النار على مواطنة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس

القدس المحتلة/سما/

أصيبت سيدة، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا، شمال القدس بدعوى حيازتها سكينا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطنة عند الحاجز، ما أدى إلى إصابتها، دون أن تتضح طبيعة إصابتها حتى اللحظة.

كما قامت قوات الاحتلال اغلاق الحاجز أمام المشاة والمركبات في الاتجاهين.

وزعمت قوات الاحتلال أن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن وأنها كانت بحوزتها سكين، بينما أفادت روايات محلية بأن دخولها إلى مسلك المركبات ربما وقع عن طريق الخطأ، قبل أن يطلق الجنود وعناصر الأمن النار عليها.