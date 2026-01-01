"هذه المرة مختلفة".. الجيش الإيراني يلوّح برد غير مسبوق على أمريكا وإسرائيل

طهران /وكالات /

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات الإيرانية أبوالفضل شكارجي اليوم السبت، عن تفاصيل الرد الإيراني المحتمل في حال “أخطأت أمريكا وإسرائيل مجددا”.

وحذر شكارجي أمريكا والكيان الصهيوني من أنه “في حال تكرار الخطأ في الحسابات، فإن ضربات إيران ستكون أثقل وأوسع وأدق من السابق”.

وأضاف شكارجي: “إن القوات المسلحة المقتدرة في جاهزية تامة بنسبة مئة في المئة”.

وختم قائلا: “قواتنا أقوى من عهد الحربين المفروضتين الثانية والثالثة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه القاطع لمقترح الـ7 أيام الذي طرحته إيران، وتوقع استئناف القصف الأمريكي لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر.