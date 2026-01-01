  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"هذه المرة مختلفة".. الجيش الإيراني يلوّح برد غير مسبوق على أمريكا وإسرائيل

السبت 26 سبتمبر 2026 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هذه المرة مختلفة".. الجيش الإيراني يلوّح برد غير مسبوق على أمريكا وإسرائيل



طهران /وكالات /

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات الإيرانية أبوالفضل شكارجي اليوم السبت، عن تفاصيل الرد الإيراني المحتمل في حال “أخطأت أمريكا وإسرائيل مجددا”.
وحذر شكارجي أمريكا والكيان الصهيوني من أنه “في حال تكرار الخطأ في الحسابات، فإن ضربات إيران ستكون أثقل وأوسع وأدق من السابق”.
وأضاف شكارجي: “إن القوات المسلحة المقتدرة في جاهزية تامة بنسبة مئة في المئة”.
وختم قائلا: “قواتنا أقوى من عهد الحربين المفروضتين الثانية والثالثة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه القاطع لمقترح الـ7 أيام الذي طرحته إيران، وتوقع استئناف القصف الأمريكي لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر.

الأكثر قراءة اليوم

"أخطر من إيران".. هجوم إسرائيلي ناري على نتنياهو واتهامات بتدمير الدولة وتشجيع الإرهاب اليهودي

الأتلانتيك: رئيس المخابرات المصرية حذّر إسرائيل قبل 7 أكتوبر.. "غزة ستنفجر في وجوهكم"

"لجنة الانتخابات": فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية 2026

غارات واغتيالات متواصلة.. إصابات جنوب القطاع وشهيد في غزة

واشنطن ستندم لفرضها الحظر الجوي .. طهران تتوعد بإفشال الحظر وتغلق باب التفاوض

نيويورك تايمز تؤكد : نتنياهو أخفى تحذيرًا إماراتيًا قبل 7 أكتوبر.. والنتيجة كانت كارثية!

بنك فلسطين وسلطة النقد ينفيان شائعات إغلاق آلاف الحسابات والمحافظ الإلكترونية

الأخبار الرئيسية

الانتخابات القادمة محطة مفصلية ..الحية: التقيت بالأمريكيين عدة مرات ولمست تفهما لمطالبنا واعجاباً بصراحة حماس

نتنياهو: غزة لم تعد تشكل تهديد حقيقي لإسرائيل ولكنها قد تتحرك قبيل الانتخابات عبر الصواريخ والمسيرات ..

مسؤول أمني مقرب من نتنياهو يدعو إسرائيل لمنع الانتخابات الفلسطينية تحسبا من حدوث "أوسلو 2"

"أخطر من إيران".. هجوم إسرائيلي ناري على نتنياهو واتهامات بتدمير الدولة وتشجيع الإرهاب اليهودي

واشنطن ستندم لفرضها الحظر الجوي .. طهران تتوعد بإفشال الحظر وتغلق باب التفاوض