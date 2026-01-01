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مظاهرات في المدن الإسرائيلية ضد نتنياهو وحكومته

السبت 26 سبتمبر 2026 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات في المدن الإسرائيلية ضد نتنياهو وحكومته



القدس المحتلة/سما/

تظاهر الاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في عدة مدن إسرائيلية، احتجاجا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياساته، وذلك قبل 31 يوما من موعد الانتخابات.

وتجمع المتظاهرون في مدينة حيفا وتل أبيب، وفي مقدمتها ميدان هبيما وسط تل أبيب، حيث رفعوا شعارات تطالب بتغيير الحكومة وتحمل المسؤولية عن الإخفاقات السياسية والأمنية.

وشاركت في تنظيم الاحتجاج في ميدان هبيما عدة حركات ومنتديات، من بينها حركة "جودة الحكم"، و"مجلس أكتوبر"، و"منتدى درع واق لإسرائيل"، و"المظليون من أجل الديمقراطية"، و"وطنيون 555"، إلى جانب منتدى منظمات الاحتجاج.

وخلال التظاهرة، قال اللواء في الاحتياط غاي تسور إن الفترة الحالية تشهد محاولة للتأثير في اتجاهات الناخبين قبل الانتخابات.

وأضاف حسب ما نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في هذه الأيام، هناك فئة صغيرة تحتاج إلى دفعة إضافية بسيطة، قد تغير المشهد. وكل جهد لنقل الناس إلى الجانب الصحيح يستحق العناء".

وشهدت مناطق أخرى احتجاجات مماثلة، من بينها نهاريا، وكابري، وتسيماح، ونهلال، ومفرق عمّيعاد، إضافة إلى جسر إليكيم فوق شارع 6.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد النشاط الجماهيري المناهض لنتنياهو، مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تسعى الجهات المنظمة إلى حشد مزيد من المشاركين والضغط على الحكومة بشأن قضايا سياسية وأمنية، وطرح ملف المسؤولية الحكومية على رأس جدول الأعمال العام.

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