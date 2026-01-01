  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تصريح صادم من نجم هوليوودي يهودي بشأن إسرائيل: "ما يحدث في غزة إبادة جماعية"

السبت 26 سبتمبر 2026 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح صادم من نجم هوليوودي يهودي بشأن إسرائيل: "ما يحدث في غزة إبادة جماعية"



وكالات /سما/

أثار الممثل الأميركي اليهودي آدم برودي جدلاً واسعاً بعد تصريحات أدلى بها في مقابلة مع مجلة "جي كيو"، عبّر خلالها عن انتقاده الشديد للسياسة الإسرائيلية ودعمه للفلسطينيين.

وقال برودي، الذي يؤدي دور البطولة في مسلسل "لا أحد يريد هذا" (Nobody Wants This) على منصة نتفليكس، حيث يجسد شخصية حاخام، في المقابلة التي جاءت قبيل عرض الموسم الجديد: "سجلوني ضمن من يعتقدون أن ما يحدث إبادة جماعية. وسجلوني ضمن من يريدون فلسطين حرة".

وتحدث الممثل، الذي سبق أن ترشح لجائزة غولدن غلوب، عن الحرب في غزة والتغيرات السياسية في هوليوود، قائلاً: "من الفظيع أن الأمر تطلب كل هذا القدر من الموت والمعاناة، وآمل أن تتمكن إدارة أخرى من تصحيح هذه السياسة".

وأثارت تصريحات برودي مزيداً من النقاش حول المسلسل، الذي يتناول قصة حب بين إعلامية غير يهودية وحاخام من طائفة يهودية، وهو موضوع سبق أن أثار نقاشات داخل أوساط الجالية اليهودية.

وتأتي تصريحات برودي في ظل موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في قطاع صناعة الترفيه الأميركية، والتي شملت أيضاً توقيف فنانين خلال احتجاجات أمام مقر الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

"أخطر من إيران".. هجوم إسرائيلي ناري على نتنياهو واتهامات بتدمير الدولة وتشجيع الإرهاب اليهودي

الأتلانتيك: رئيس المخابرات المصرية حذّر إسرائيل قبل 7 أكتوبر.. "غزة ستنفجر في وجوهكم"

"لجنة الانتخابات": فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية 2026

غارات واغتيالات متواصلة.. إصابات جنوب القطاع وشهيد في غزة

واشنطن ستندم لفرضها الحظر الجوي .. طهران تتوعد بإفشال الحظر وتغلق باب التفاوض

نيويورك تايمز تؤكد : نتنياهو أخفى تحذيرًا إماراتيًا قبل 7 أكتوبر.. والنتيجة كانت كارثية!

اللجنة التنفيذية للمنظمة تشترط مشاركة القدس وغزة لاجراء الانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الانتخابات القادمة محطة مفصلية ..الحية: التقيت بالأمريكيين عدة مرات ولمست تفهما لمطالبنا واعجاباً بصراحة حماس

نتنياهو: غزة لم تعد تشكل تهديد حقيقي لإسرائيل ولكنها قد تتحرك قبيل الانتخابات عبر الصواريخ والمسيرات ..

مسؤول أمني مقرب من نتنياهو يدعو إسرائيل لمنع الانتخابات الفلسطينية تحسبا من حدوث "أوسلو 2"

"أخطر من إيران".. هجوم إسرائيلي ناري على نتنياهو واتهامات بتدمير الدولة وتشجيع الإرهاب اليهودي

واشنطن ستندم لفرضها الحظر الجوي .. طهران تتوعد بإفشال الحظر وتغلق باب التفاوض