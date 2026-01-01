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نتنياهو: غزة لم تعد تشكل تهديد حقيقي لإسرائيل ولكنها قد تتحرك قبيل الانتخابات عبر الصواريخ والمسيرات ..

السبت 26 سبتمبر 2026 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: غزة لم تعد تشكل تهديد حقيقي لإسرائيل ولكنها قد تتحرك قبيل الانتخابات عبر الصواريخ والمسيرات ..



القدس المحتلة /سما/

قبل شهر من الانتخابات، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابلة موسعة مع صحيفة "مكور ريشون". وخلال المقابلة، استعرض نتنياهو استراتيجية معسكر اليمين،

وكشف بعض التفاصيل عن التطورات المتوترة التي شهدها صباح السابع من أكتوبر، كما وجّه انتقادًا مباشرًا لأحد منافسيه السياسيين، رئيس هيئة الأركان السابق غادي إيزنكوت.

وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال نتنياهو إن حركة حماس ضعفت بشكل كبير، لكنه حذّر من احتمال حدوث استفزازات خلال الفترة المقبلة. وقال: "غزة لم تعد تشكل تهديدًا حقيقيًا على دولة إسرائيل"، مضيفًا: "لكن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة... يمكنهم القيام بذلك أيضًا عشية الانتخابات... تنفيذ هجوم عابر من هذا النوع أو ذاك بهدف عرقلة الانتخابات".

وفي ما يتعلق بالجبهة الشمالية، تطرق رئيس الوزراء إلى اغتيال حسن نصر الله، وشرح سبب عدم إطلاع الحليفة الأمريكية على العملية مسبقًا. وقال نتنياهو مستذكرًا: "قالوا لي: نحن نؤيد ذلك، لكن يجب إبلاغ الأمريكيين أولًا"، موضحًا رفضه: "لو فعلت ذلك، لكان نصر الله تلقى تحديثًا فورًا وهرب من المكان... ولكنت وجدت الخبر لدى توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز خلال خمس دقائق".

وشدد نتنياهو على أهمية الخبرة الدولية والقدرة على التواصل لدى القائد الإسرائيلي، ولا سيما في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى ضرورة القيام بذلك "أيضًا من على منابر الأمم المتحدة والكونغرس، باللغة الإنجليزية".

وعندما سُئل عما إذا كان يشير إلى الادعاءات بأن إيزنكوت لا يجيد اللغة الإنجليزية، أجاب: "صحيح... وهذه بالتأكيد مشكلة لمن يريد أن يكون رئيسًا لوزراء إسرائيل، لأنه يجب أن يكون شخصية قيادية على الساحة العالمية".

وفي الوقت نفسه، انتقد نتنياهو قدرات إيزنكوت بشكل عام، قائلًا: "إنه، برأيي، يجد صعوبة في التعبير عن أفكاره بشكل عام... لقد كان أسلوبه دائمًا الهروب من اتخاذ القرارات الكبرى".

يُذكر أن تصريحات نتنياهو بشأن أهمية الظهور الدبلوماسي والقدرة الخطابية على المنابر الدولية تأتي بالتزامن مع أحداث الأيام الأخيرة. فقد تحولت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى إحدى الساحات الرئيسية للمواجهة الدبلوماسية حول الحرب في غزة والعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتطرق قادة وممثلون وصلوا إلى نيويورك مرارًا إلى الحرب، والوضع الإنساني في قطاع غزة، وقضية إقامة الدولة الفلسطينية، فيما ترافقت الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل مع إشارات إلى أحداث السابع من أكتوبر وعمليات حركة حماس.

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