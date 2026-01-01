مصدر فلسطيني : التنفيذية ناقشت مبادرة الشعبية وتمديد الترشح للانتخابات حتى 20 اكتوبر القادم

رام الله /سما

كشف مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته ، ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية , ناقشت في اجتماعها الأخيرة المبادرة التي قدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (الفصيل الثاني في المنظمة ) إلى حركة فتح في الاجتماع الأخير الذي عقد في مصر .

وبحسب المصدر فإن

نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ناقش خلال الاجتماع المبادرة المقدمة من الجبهة الشعبية والتي أكد فيها انها جاءت من الفصيل الثاني في المنظمة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وجرى اعتماد الذهاب للحوار الوطني الشامل في جمهورية مصر العربية..



وبحسب المصدر فإن نائب رئيس اللجنة التنفيذية اقترح تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية حتى تاريخ 20 أكتوبر لضمان نجاح الحوار الوطني..

وفي سياق أخر، أشار المصدر إلى ان الجانب الإسرائيلي يرفض حتى اللحظة إعطاء موافقة لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية، كما يرفض السماح بإدخال المواد الخاصة بالانتخابات إلى قطاع غزة..