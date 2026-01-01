الرجوب يلتقي السفير المصري ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

رام الله/سما/

التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الفريق جبريل الرجوب، اليوم السبت، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين، باسم عبد الهادي، في مستهل مهامه الدبلوماسية، وبحث معه العلاقات الفلسطينية المصرية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ورحب الرجوب بالسفير عبد الهادي، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، وأكد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري، وما تمثله مصر من مكانة محورية في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

واستعرض اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة على مختلف المستويات لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود أبنائه، إلى جانب أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وثمن الرجوب المواقف المصرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة المصرية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز التواصل بين المؤسسات الفلسطينية والمصرية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد السفير عبد الهادي حرص جمهورية مصر العربية على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والعمل على تطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك خلال فترة مهمته.