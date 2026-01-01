موسم حافل بالتجارب العائلية والمغامرات والاحتفالات في ريكسوس مارينا أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 سبتمبر 2026:

يدعو ريكسوس مارينا أبوظبي ضيوفه للاستفادة من الموسم المقبل والاستمتاع بمجموعة من التجارب المصممة للاحتفاء بوقت العائلة والمغامرة والاحتفالات والإقامات الاستثنائية. فمن الإقامة المجانية لما يصل إلى طفلين دون سن الثامنة إلى استكشاف أبرز الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس، والاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاستمتاع بأجواء عطلة أسبوع السباقات، يقدم المنتجع مجموعة متنوعة من الخيارات للضيوف الراغبين في التخطيط لإقامتهم المقبلة في أبوظبي.

إقامة أطول وتجارب ترفيهية في جزيرة ياس

للضيوف الراغبين في الجمع بين الإقامة في المنتجع واستكشاف أبرز الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس، يقدّم عرض الإقامة الطويلة واستكشاف وجهات ياس تجربة إقامة شاملة، مع إمكانية الدخول إلى إحدى المدن الترفيهية المختارة في الجزيرة.

ويتيح العرض للضيوف المقيمين لمدة ست ليالٍ على الأقل الحصول على تذكرة واحدة إلى إحدى المدن الترفيهية المختارة في جزيرة ياس لكل بالغ، إلى جانب الاستمتاع بتجربة إقامة شاملة تضم خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، والأنشطة الترفيهية والترفيهية المتاحة في المنتجع.

ويسري العرض للإقامات حتى 31 أكتوبر 2026، مع إتاحة الدخول إلى المدينة الترفيهية للتوافر والحجز المسبق، ليمنح الضيوف فرصة لتمديد إقامتهم في أبوظبي والاستمتاع بتجارب تجمع بين مرافق المنتجع ووجهات الترفيه الشهيرة في جزيرة ياس.

أوقات عائلية استثنائية مع إقامة الأطفال مجاناً

يمكن للعائلات الاستمتاع بإقامة حافلة بالمرح والاكتشاف مع عرض إقامة الأطفال مجاناً، الذي يتيح لما يصل إلى طفلين دون سن الثامنة الإقامة مجاناً عند مشاركة الغرفة مع البالغين المرافقين.

ويشمل العرض الإقامة مع وجبتي الإفطار والعشاء، إلى جانب الدخول إلى مدينة الألعاب المائية والأنشطة اليومية المصممة بعناية في نادي ريكسي للأطفال، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية الملائمة للعائلات. وبين الأوقات الممتعة على الشاطئ وبجوار المسبح، والمغامرات المائية، والأنشطة التفاعلية المخصصة للصغار، يجد أفراد العائلة الكثير من الخيارات لقضاء أوقات مميزة معاً.

ويسري العرض للإقامات حتى 31 أكتوبر 2026، مع حد أدنى للإقامة لمدة ليلتين.

احتفال مميز باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

مع اقتراب احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يدعو ريكسوس مارينا أبوظبي العائلات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية في أجواء تجمع بين المذاقات الشهية واللحظات السعيدة والتجارب التي تناسب جميع أفراد العائلة.

ويقدّم عرض الإقامة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات تجربة عائلية شاملة تتضمن الدخول إلى مدينة الألعاب المائية، والأنشطة اليومية المصممة للأطفال، والبرامج الترفيهية اليومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات العالمية طوال فترة الإقامة.

ويمكن للعائلات قضاء أيامها بين مرافق المنتجع الترفيهية، فيما يستمتع الصغار بمجموعة من الأنشطة في نادي ريكسي للأطفال، قبل الاجتماع حول المائدة للاستمتاع بتجارب الطعام وقضاء أوقات تجمع أفراد العائلة في أجواء مفعمة بالبهجة.

يسري العرض للإقامات من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2026، مع حد أدنى للإقامة لمدة ليلتين.

عيشوا أجواء عطلة أسبوع السباقات

يمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء عطلة أسبوع السباقات مع إقامة صُممت لتواكب حماس هذه المناسبة الرياضية. ويتوفر العرض في أجنحة مختارة، ويشمل الدخول إلى جميع أيام السباقات والحفلات الموسيقية لكل بالغ يدفع مقابل الإقامة، إلى جانب بوفيه الإفطار، ووسائل الراحة المستوحاة من أجواء السباقات، وخصم بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمرافق المنتجع الترفيهية وقضاء أوقات مميزة خلال إقامتهم، إلى جانب عيش أجواء عطلة أسبوع السباقات الحماسية في أبوظبي، ضمن تجربة تجمع بين الراحة والترفيه ومتعة السباقات.

يسري العرض للإقامات من 3 إلى 7 ديسمبر 2026، مع حد أدنى للإقامة لمدة 4 ليالٍ ويخضع العرض للتوافر وشروط الحجز المعمول بها في المنتجع.

الشروط والأحكام

عرض إقامة الأطفال مجاناً

• يسري العرض للإقامات حتى 31 أكتوبر 2026.

• الحد الأدنى للإقامة ليلتين.

• يسري العرض على أساس إقامة مع وجبتي طعام.

• يمكن لما يصل إلى طفلين دون سن الثامنة الإقامة مجاناً عند مشاركة الغرفة مع البالغين المرافقين.

• تطبق الشروط والأحكام الأخرى.

عرض الإقامة الطويلة واستكشاف وجهات ياس

• يسري العرض للإقامات حتى 31 أكتوبر 2026.

• الحد الأدنى للإقامة 6 ليالٍ.

• دخول لمرة واحدة إلى مدينة ترفيهية حسب الإختيار في جزيرة ياس لكل بالغ يدفع مقابل الإقامة طوال فترة الإقامة.

• يخضع الدخول إلى المدينة الترفيهية للتوافر والحجز المسبق.

• لا يمكن الجمع بين العرض وأي عروض أو باقات ترويجية أخرى.

• تطبق الشروط والأحكام الأخرى.

عرض الإقامة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات

• يسري العرض للإقامات من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2026.

• الحد الأدنى للإقامة ليلتين.

• يسري العرض على أساس الإقامة الشاملة.

• تخضع الإقامة لتوافر وشروط وأحكام الفندق المعمول بها.

• تطبق الشروط والأحكام الأخرى.

عرض عطلة أسبوع السباقات

• يسري العرض للإقامات من 3 إلى 7 ديسمبر 2026.

• الحد الأدنى للإقامة 4 ليالٍ.

• يتوفر العرض في أجنحة مختارة.

• الدخول إلى جميع أيام السباقات والحفلات الموسيقية لكل بالغ يدفع مقابل الإقامة، لكل إقامة.

• يشمل العرض بوفيه الإفطار.

• تشمل الإقامة وسائل راحة مستوحاة من أجواء السباقات.

• خصم بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات، وفقاً للشروط المعمول بها.

• يخضع العرض للتوافر.

• تطبق الشروط والأحكام الأخرى.

للحجوزات والاستفسارات:

0000 498 2 971+

reservations.rixosmarina@accor.com