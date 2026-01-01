واشنطن ستندم لفرضها الحظر الجوي .. طهران تتوعد بإفشال الحظر وتغلق باب التفاوض

وكالات /سما/

هاجم مسؤول إيراني رفيع قرار الولايات المتحدة فرض حظر جوي على إيران، مؤكدًا أن طهران ستتخذ إجراءات لإفشاله، محذرًا من تداعيات قال إنها ستجعل واشنطن "تندم" على هذه الخطوة.

وأضاف أن استمرار الحظر الجوي غير ممكن، مشيرًا إلى أن تبعاته ستنعكس بالدرجة الأولى على المواطنين، ومؤكدًا أن إيران تمتلك خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات والإجراءات التقييدية.

وفي ما يتعلق بالملف النووي، شدد المسؤول على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا، وأن بلاده لن تدخل في أي مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة قبل تلبية شروطها.

كما أكد أن طهران لن تقدم أي تنازلات بشأن برنامجها النووي، متمسكة بمواقفها الحالية حيال هذا الملف.