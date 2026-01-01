ترامب يفجر الجدل بصورة غير مسبوقة.. مضيق هرمز يحمل اسمه!

وكالات /سما/

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا صورة لمضيق هرمز، تحمل اسم "مضيق ترامب"، بعد وقت قصير من اقتراح إيراني لفتح الممر المائي في غضون أسبوع، إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط ضمنتها ضمن خطتها الجديدة.

فقد نشر ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، صورة لمضيق هرمز على منصته تروث سوشيال ووصفه "مضيق ترامب" في أول مؤشر علني على تفكيره بعد أن اقترح الجانب الإيراني الاتفاق الجديد وتلميحه إلى أنه ربما يساعد ذلك ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.

في حين كشفت مصادر أميركية أن الولايات المتحدة أبلغت إيران أنها لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها فرض شروط بشأن إعادة فتحه، فيما تنتظر طهران رداً من الرئيس الأميركي على المقترح.

هذا نصت الخطة الجديدة التي قدمتها إيران على وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، مقابل التزام طهران بفتح هرمز.

إلا أن مسؤولين أميركيين ألمحوا إلى احتمال رفض ترامب لتلك الخطة، واستئناف الحرب بعد الانتخابات النصفية.

رغم ذلك لا تزال السلطات الإيرانية تنتظر الرد الأميركي الرسمي. فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مقابلة مع شبكة "سي بي أس" أن بلاده ستلتزم بكل ما تعهدت به في حال موافقة الجانب الأميركي على عرض ال 7 أيام.

وكانت الولايات المتحدة وطهران أبرمتا مذكرة تفاهم في يونيو تمهيدا لإنهاء النزاع وإعادة فتح المضيق وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

غير أن الاتفاق انهار بعد فترة وجيزة، حين أطلقت القوات الإيرانية النار على سفن تجارية في هرمز لخروجها عن المسار الذي حددته لعبور الممر المائي. فيما ردت القوات الأميركية بغارات جديدة على مواقع وسفن إيرانية.