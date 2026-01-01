  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الأمم المتحدة تصعّد ضد الاستيطان.. إدراج 61 شركة جديدة على القائمة السوداء

السبت 26 سبتمبر 2026 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تصعّد ضد الاستيطان.. إدراج 61 شركة جديدة على القائمة السوداء



القدس المحتلة/سما/

وسّعت الأمم المتحدة بشكل ملحوظ قاعدة بيانات الشركات التي تمارس أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بإضافة 61 شركة جديدة إلى القائمة.

وضمت القائمة المحدثة شركات إسرائيلية بارزة، بينها «تنوفا»، و«نيتافيم»، و«تافورا»، و«أفريكا إسرائيل»، و«ألوني هيتز»، و«إنرجيكس» و«مامان»، إلى جانب شركات تدير علامات تجارية معروفة مثل «أروما إسبريسو بار»، و«برجر رانش»، و«كافيه جو» و«كارميل واينريز».

وبذلك، ارتفع عدد الشركات المدرجة في قاعدة البيانات إلى 214 شركة من 11 دولة، مقارنة بـ158 شركة في العام الماضي، فيما جرى حذف خمس شركات من القائمة الجديدة.

ولا تزال شركات «Airbnb» و«Booking.com» و«Expedia» و«Tripadvisor» و«Motorola» مدرجة ضمن قاعدة البيانات.

الأكثر قراءة اليوم

اريحا :تحسن ملحوظ على ساعات العمل على جسر الكرامة ورفع الطاقة التشغيلية للمسافرين

شهيد وإصابات إثر غارة للاحتلال على مركبة في خان يونس جنوب قطاع غزة

سفير طاجيكستان : العلاقات الإماراتية الطاجيكية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون

الأتلانتيك: رئيس المخابرات المصرية حذّر إسرائيل قبل 7 أكتوبر.. "غزة ستنفجر في وجوهكم"

مقتل فتى يحمل الجنسية الإسرائيلية جراء طائرة مسيّرة روسية في كييف

نيويورك تايمز تؤكد : نتنياهو أخفى تحذيرًا إماراتيًا قبل 7 أكتوبر.. والنتيجة كانت كارثية!

اللجنة التنفيذية للمنظمة تشترط مشاركة القدس وغزة لاجراء الانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

واشنطن ستندم لفرضها الحظر الجوي .. طهران تتوعد بإفشال الحظر وتغلق باب التفاوض

الأتلانتيك: رئيس المخابرات المصرية حذّر إسرائيل قبل 7 أكتوبر.. "غزة ستنفجر في وجوهكم"

IMG_7030

"لجنة الانتخابات": فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية 2026

غارات واغتيالات متواصلة.. إصابات جنوب القطاع وشهيد في غزة

نيويورك تايمز تؤكد : نتنياهو أخفى تحذيرًا إماراتيًا قبل 7 أكتوبر.. والنتيجة كانت كارثية!