الأمم المتحدة تصعّد ضد الاستيطان.. إدراج 61 شركة جديدة على القائمة السوداء

القدس المحتلة/سما/

وسّعت الأمم المتحدة بشكل ملحوظ قاعدة بيانات الشركات التي تمارس أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بإضافة 61 شركة جديدة إلى القائمة.

وضمت القائمة المحدثة شركات إسرائيلية بارزة، بينها «تنوفا»، و«نيتافيم»، و«تافورا»، و«أفريكا إسرائيل»، و«ألوني هيتز»، و«إنرجيكس» و«مامان»، إلى جانب شركات تدير علامات تجارية معروفة مثل «أروما إسبريسو بار»، و«برجر رانش»، و«كافيه جو» و«كارميل واينريز».

وبذلك، ارتفع عدد الشركات المدرجة في قاعدة البيانات إلى 214 شركة من 11 دولة، مقارنة بـ158 شركة في العام الماضي، فيما جرى حذف خمس شركات من القائمة الجديدة.

ولا تزال شركات «Airbnb» و«Booking.com» و«Expedia» و«Tripadvisor» و«Motorola» مدرجة ضمن قاعدة البيانات.