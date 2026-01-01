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بنك فلسطين وسلطة النقد ينفيان شائعات إغلاق آلاف الحسابات والمحافظ الإلكترونية

السبت 26 سبتمبر 2026 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين وسلطة النقد ينفيان شائعات إغلاق آلاف الحسابات والمحافظ الإلكترونية



رام الله /سما/

نفى مصدر مسؤول في بنك فلسطين، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن تجميد أو إغلاق حسابات لدى البنك، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي وقائع رسمية.

وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه إشاعات، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على القنوات الرسمية للبنك للحصول على المعلومات الدقيقة.

وفي السياق ذاته، نفى مصدر فلسطيني مسؤول صحة المزاعم التي تحدثت عن توجه سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين، يوم غد الأحد، لإغلاق أكثر من 5000 حساب بنكي ومحفظة إلكترونية استجابةً لقرار إسرائيلي.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي دون الرجوع إلى الجهات المختصة والمصادر الرسمية.

ويأتي هذا النفي بعد انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت وجود إجراءات وشيكة تستهدف آلاف الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية في فلسطين.

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