الأتلانتيك: رئيس المخابرات المصرية حذّر إسرائيل قبل 7 أكتوبر.. "غزة ستنفجر في وجوهكم"

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ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين وعرب وأمريكيين وأوروبيين مطلعين على الزيارة، أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل توجه جواً إلى إسرائيل في 26 سبتمبر 2023، أي قبل 11 يوماً فقط من هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس، حاملاً تحذيراً عاجلاً من أن غزة تقترب من تصعيد خطير، وحث على تقديم تنازلات اقتصادية لتجنب الصراع.

جاءت الزيارة في اليوم نفسه الذي اجتمعت فيه القيادة الإسرائيلية لإحياء الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر. واستغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه المناسبة للتأمل في الإخفاقات التي سبقت الهجوم المفاجئ الذي شنته مصر وسوريا عام 1973. وقال: "لا نستهين بأي تهديد".

وبحسب تقرير جديد نشرته مجلة "ذا أتلانتيك"، فقد نقل رئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل تحذيراً مصرياً قبل وقت قصير من هجوم حماس لإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مفاده أن الجماعة الإرهابية كانت تستعد لهجوم كبير، إلى مسؤولين إسرائيليين كبار في مطار بن غوريون.

تم الإبلاغ عن التحذير لأول مرة بعد يومين من هجوم 7 أكتوبر، عندما صرح مسؤول استخباراتي مصري لوكالة أسوشيتد برس بأن إسرائيل تجاهلت تحذيرات متكررة من أن حماس كانت تخطط "لشيء كبير".

بحسب مجلة "ذا أتلانتيك"، لم يقدم كامل للمسؤولين الإسرائيليين أي معلومات استخباراتية دقيقة حول موعد وقوع الهجوم أو كيفية حدوثه عندما هبط في 26 سبتمبر في مطار بن غوريون، حيث بقيت طائرته لأكثر من ساعة بقليل أثناء لقائه بمسؤولين لم يتم تحديد هويتهم.

بحسب مجلة "ذا أتلانتيك"، لم يقدم كامل للمسؤولين الإسرائيليين أي معلومات استخباراتية دقيقة حول موعد وقوع الهجوم أو كيفية حدوثه عندما هبط في 26 سبتمبر في مطار بن غوريون، حيث بقيت طائرته لأكثر من ساعة بقليل أثناء لقائه بمسؤولين لم يتم تحديد هويتهم.

ويذكر التقرير أن كامل أخبرهم أن إسرائيل بحاجة إلى تغيير مسارها بسرعة وإلا ستخاطر بانفجار في غزة، موصياً القدس بمنح المزيد من التنازلات الاقتصادية لحماس لمنع حدوث مثل هذا السيناريو، لكنه يشير إلى أنه من غير الواضح ما الذي فعله المسؤولون الإسرائيليون بهذا التحذير.

قام مسؤول إسرائيلي سابق، تم إطلاعه لاحقاً على تفاصيل الزيارة، بتلخيص رسالة كامل على النحو التالي: "إذا لم تغيروا مساركم، فإن غزة ستنفجر في وجوهكم".

لا يزال من غير الواضح تحديداً من هم المسؤولون الإسرائيليون الذين التقوا بكامل. وتشير سجلات الرحلات الجوية المذكورة في التقرير إلى أن الطائرة المصرية مكثت في مطار بن غوريون لمدة 67 دقيقة قبل عودتها إلى القاهرة.

ما حدث لتحذير كامل داخل النظام الإسرائيلي لا يزال دون حل بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الهجوم.

قال مسؤولون من سبع دول إن مجرد إرسال مصر رئيس مخابراتها إلى إسرائيل كان ينبغي أن يثير القلق على أعلى مستويات الحكومة.

بحسب جدوله العام، حضر نتنياهو جلسة إحاطة سرية عقب إحياء ذكرى حرب يوم الغفران، وتمت الموافقة على تنازلات اقتصادية لحماس بعد ذلك بوقت قصير.

قال مسؤول إسرائيلي سابق: "كان الرسول هو الرسالة". وأضاف المسؤول: "لا يوجد عالم يجتمع فيه كبار المسؤولين الإسرائيليين مع رئيس المخابرات المصرية دون علم نتنياهو".

نفى مكتب نتنياهو، في الأيام التي تلت السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تلقي رئيس الوزراء أي تحذيرات، سواء مباشرة أو غير مباشرة، من مصر بشأن الوضع في غزة. كما نفى تساحي هانغبي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، هذا الأسبوع أيضاً قيام كامل بزيارة من هذا القبيل أو إصدار مصر أي تحذير. وكان مكتب نتنياهو قد رفض علناً تقارير مماثلة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

سلسلة من التحذيرات قبل 7 أكتوبر

وتضيف زيارة كامل إلى الأدلة التي تشير إلى أن إسرائيل تلقت إشارات متكررة من جهات إقليمية ودولية حول تزايد الخطر في غزة قبل هجوم حماس.

حذر مبعوث للأمم المتحدة علناً من أن تجدد الصراع قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة"، بينما كان يحاول سراً تهدئة التوترات بين إسرائيل وحماس.

كما اتصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد بنتنياهو بعد تلقيه تقييمات استخباراتية من مصادر مصرية وفلسطينية، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين وعرب مطلعين على المحادثة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة هآرتس بأن بن زايد حذر نتنياهو من احتمال وقوع هجوم وشيك من حماس. ونفى نتنياهو هذا التقرير وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة. كما أشارت تقارير أخرى حديثة إلى التحذير الإماراتي المزعوم ونفي نتنياهو له.

وصف المسؤولون الذين تعاملوا مع الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 اعتقاداً أوسع بين القادة الإسرائيليين بأن حماس قد تم ردعها وأن التحدي الأمني ​​الفلسطيني الأكثر إلحاحاً يكمن في الضفة الغربية.

قال مسؤول أمريكي رفيع سابق شارك في محادثات مع إسرائيل: "بدا واضحاً أن الضفة الغربية، لأي سبب كان، كانت أولويتهم. كانوا واثقين - بل ومتغطرسين - من أنهم يسيطرون على الوضع".

بعد أحد عشر يوماً من زيارة كامل، شنت حماس وجماعات إرهابية أخرى هجوماً على جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطاف 251 رهينة إلى غزة في هجمات منسقة على المجتمعات والقواعد العسكرية ومهرجان نوفا الموسيقي.

ردّت إسرائيل بحملة عسكرية في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة. كما قُتلت قيادة حماس وآلاف من مقاتليها.

أصبحت الإخفاقات التي سبقت السابع من أكتوبر قضية محورية في النقاش السياسي الإسرائيلي قبل الانتخابات.

يُعد غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، والمنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، من بين المطالبين بتشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة في الإخفاقات العسكرية والاستخباراتية والسياسية التي سبقت الهجوم.

قاوم نتنياهو إنشاء لجنة دولة مستقلة على غرار تلك التي شُكّلت بعد إخفاقات سابقة في مجال الأمن القومي، بما في ذلك حرب أكتوبر. وبدلاً من ذلك، سعت حكومته إلى تقديم تحقيق مُعيّن سياسياً يضم ممثلين عن المعارضة، وهو اقتراح رفضه قادة المعارضة بسبب مخاوفهم بشأن استقلاليته.

رأت مصر بوادر شيء أكبر

ظلت العلاقات بين إسرائيل ومصر تتسم بالسلام البارد منذ أن وقع البلدان معاهدة السلام في أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد، لكن التعاون الأمني ​​والاستخباراتي كان واسع النطاق، لا سيما في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما تشارك البلدان مصلحة مشتركة في احتواء حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية العاملة في غزة، التي تحد مصر وإسرائيل.

أشارت معظم المعلومات الاستخباراتية المتداولة في الأسابيع التي سبقت 7 أكتوبر إلى احتمال حدوث تصعيد أكثر تقليدية، بما في ذلك تجدد إطلاق الصواريخ من غزة وامتداد المزيد من العنف إلى الضفة الغربية.

لكن مصادر داخل غزة قدمت للمخابرات المصرية صورة أكثر إثارة للقلق، مما دفع كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة إلى إثارة مخاوفهما لدى إسرائيل من احتمال حدوث شيء أكثر أهمية.

وقال مسؤول مصري: "إن ذهاب كامل إلى إسرائيل" لمدة ساعة واحدة فقط، "يعني أن السيسي نفسه شعر: أنت بحاجة إلى الذهاب إلى هناك وإخبارهم بنفسك".

لكن في ذلك الوقت، كانت إسرائيل غارقة في أزمة سياسية داخلية حادة بسبب إصلاح نتنياهو القضائي. وقد تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد الخطة، وأدى الخلاف إلى انقسامات في المجتمع الإسرائيلي وداخل الجيش.

شهدت الضفة الغربية أيضاً تصاعداً حاداً في أعمال العنف، شملت غارات عسكرية إسرائيلية وهجمات فلسطينية وأعمال عنف من جانب المستوطنين. وقد نقلت إسرائيل قواتها ومواردها إلى المنطقة، بينما ركزت إدارة بايدن جهودها الدبلوماسية على منع المزيد من التدهور هناك.

كان هناك شيء ما يُحضّر في غزة

فرضت إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على غزة بعد أن سيطرت حماس على القطاع في عام 2007. كما تم تقييد الحركة عبر معبر رفح مع مصر بشكل كبير.

خاضت إسرائيل وحماس آخر حرب كبيرة في مايو 2021. وانتهى هذا الصراع الذي استمر 11 يومًا بوقف إطلاق النار الذي توسط فيه جزئيًا كامل، وبدا لاحقًا أن حماس لا ترغب في التخلي عن هذا الترتيب غير المستقر، وذلك في نظر المسؤولين الإسرائيليين والوسطاء الدوليين.

لكن جهات الاتصال في المنطقة بدأت في رصد علامات التغيير قبل صيف عام 2023 بفترة طويلة.

قال أحد المفاوضين الدوليين إن المصادر أفادت بأن "شيئاً ما يجري تحضيره"، على الرغم من أن المعلومات الاستخباراتية ظلت غامضة ومتناقضة في بعض الأحيان.

أصبحت التوترات أكثر وضوحاً بحلول شهر أغسطس بعد أن جمدت قطر شحنات الوقود المصري التي كانت تقدمها إلى غزة منذ عام 2021. أعادت حماس بيع الوقود واستخدمت العائدات للمساعدة في دفع رواتب القطاع العام، وهي إحدى الآليات التي حافظت من خلالها على سيطرتها على القطاع.

شجعت حماس المظاهرات قرب معبر إيرز بسبب تأخر المساعدات القطرية وقضايا أخرى، بما في ذلك معاملة الأسرى الفلسطينيين.

ردت إسرائيل على الاحتجاجات بإغلاق معبر إيرز في منتصف سبتمبر، مما أدى إلى قطع الوصول عن حوالي 18 ألف غزة ممن يحملون تصاريح عمل في إسرائيل.

وقال أحد المفاوضين: "بعد منع العمال من العبور، بدأ التصعيد يحدث بوتيرة أسرع بكثير".

وفي اليوم نفسه، سافر كامل جواً إلى إسرائيل.

سارع المفاوضون المصريون والقطريون ومفاوضو الأمم المتحدة إلى منع المزيد من التصعيد. وقدّمت حماس ما وصفه أحد المفاوضين بـ"قائمة مطالب" واسعة، تضمنت منح المزيد من التصاريح لسكان غزة للعمل في إسرائيل، وإعادة العمل باتفاقية توريد الوقود مع قطر.

بحلول نهاية سبتمبر، وافقت حماس على سحب المتظاهرين من السياج الحدودي وخفض حدة التوتر. ووافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر إيرز واستئناف طريق الإمدادات الطبية إلى غزة، مع الإشارة إلى أنها ستدرس زيادة عدد تصاريح العمل.

في 27 سبتمبر، غادر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند غزة وأصدر تحذيراً عاماً.

كتب وينسلاند على موقع X "": الوضع داخل قطاع لاس فيغاس خطير، ويجب علينا تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع".

وبعد يوم، شاهد دبلوماسيون أوروبيون يزورون إيرز عمالاً فلسطينيين يدخلون إسرائيل مرة أخرى.

استخدمت حماس المفاوضات لكسب الوقت

واتضح لاحقاً أن حماس كانت تستخدم المفاوضات كغطاء أثناء وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لهجومها، وذلك وفقاً للمفاوضين والوثائق التي استعادتها إسرائيل في غزة.

أشارت الوثائق التي عُثر عليها خلال الحرب إلى أن حماس اعتبرت صراع عام 2021 ناجحاً وبدأت بعد ذلك في التحضير لعملية أكبر بكثير.

وقد حددت مذكرة مفصلة مؤرخة في أغسطس 2022، مكتوبة بخط اليد على ما يبدو من قبل يحيى السنوار، زعيم حماس آنذاك في غزة، عناصر الخطة العملياتية التي سيتم تنفيذها في نهاية المطاف في العام التالي.

بينما ركز الوسطاء على تصاريح العمل وتوصيل الوقود والضغط الاقتصادي، واصلت حماس الاستعداد لهجوم واسع النطاق.

قال محللون عسكريون أمريكيون وإسرائيليون إن إسرائيل أساءت فهم تلك الإشارات وخلصوا إلى أن حماس لا تريد مواجهة عسكرية.

كانت زيارات كامل إلى إسرائيل غير معتادة في حد ذاتها. فقد كانت رحلاته السابقة المعروفة للجمهور في مايو وأغسطس 2021، بالتزامن مع حرب غزة السابقة.

بعد زيارته في سبتمبر 2023، استمر المسؤولون المصريون في إثارة المخاوف حتى قبل يومين من الهجوم، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومصريين وإسرائيليين مطلعين على الاتصالات.

لكن هؤلاء المسؤولين أكدوا أن التحذيرات تفتقر إلى نوع المعلومات الاستخباراتية المحددة التي كان من الممكن أن تشير مباشرة إلى 7 أكتوبر. ولم تتضمن أي تاريخ أو هدف أو طريقة محددة.

ومع ذلك، فقد كانوا مثابرين.

في الفترة نفسها تقريباً، أفادت التقارير أن بن زايد اتصل بنتنياهو وسعى إلى إبلاغه بتقييمه بأن السنوار كان يخطط لهجوم كبير. ومثل كامل، حثّ بن زايد نتنياهو على تخفيف الضغط الاقتصادي على غزة.

قال مسؤولان عربيان مطلعان على المحادثة إن نتنياهو بدا غير مقتنع.

أشارت تقارير وكالة المخابرات المركزية إلى تصعيد، لكنها لم تذكر هجوم 7 أكتوبر.

كان وسطاء الأمم المتحدة والمسؤولون الأمريكيون والمنظمات الدولية على دراية أيضاً بأن التوترات في غزة كانت مرتفعة بشكل غير عادي، لكنهم قالوا إنهم لم يكونوا على علم بأن حماس كانت تستعد لغزو منسق.

في 28 سبتمبر، أصدرت وكالة المخابرات المركزية تقريراً داخلياً حول احتمال تصعيد حماس في غزة، استناداً جزئياً إلى معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية، وفقاً لمسؤولين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن التقرير ناقش إمكانية قيام حماس بإطلاق صواريخ على إسرائيل على مدى عدة أيام.

استند تقييم آخر مؤرخ في 5 أكتوبر إلى التحذير السابق، لكنه ظل تحليلياً دون أن يكشف عن تفاصيل جديدة. ولم يحدد أي منهما استعدادات للهجوم البري متعدد المحاور الذي شنته حماس بعد يومين.

وفي الخامس من أكتوبر أيضاً، أرسلت مصر رسالة أخرى إلى إسرائيل تحذر فيها من أن الوضع غير قابل للاستمرار، وتؤكد على ضرورة التحرك العاجل بشأن احتمال وقوع هجوم، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين ومصريين وإسرائيليين.

ومرة أخرى، لم يتضمن التحذير أي تاريخ أو طريقة هجوم.

كما شاركت مصر تقييمها مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وفقًا لمسؤول خليجي عربي رفيع المستوى.

قال مسؤولون عرب إن رئيس المخابرات الأردنية أعرب بشكل منفصل عن قلقه لنظرائه الإسرائيليين من أن الوضع أصبح متفجراً، لا سيما في الضفة الغربية.

قال مسؤولون في إدارة بايدن إن مصر والإمارات لم تشاركا تحذيراتهما مباشرة مع واشنطن قبل 7 أكتوبر.

قدّم المسؤولون تفسيرات مختلفة. قال بعضهم إن المعلومات كانت غامضة للغاية بحيث لا تبرر إرسالها إلى الولايات المتحدة. بينما رأى آخرون أن إسرائيل كان ينبغي عليها إبلاغ واشنطن بهذه التقييمات.

بعد عدة أشهر من الهجوم، علم مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز بزيارة كامل لإسرائيل ومكالمة بن زايد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب، على الرغم من أنه لم يتم إعطاؤه في البداية تفاصيل حول ما تم نقله.

نفى مكتب نتنياهو تلقيه تحذيراً مصرياً

بعد يومين من هجوم حماس، نفى مكتب نتنياهو علناً التقارير التي تفيد بأنه تلقى تحذيراً من كامل أو مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء في يوم X: "لم يتحدث رئيس الوزراء، ولم يلتقِ، برئيس المخابرات المصرية منذ تشكيل الحكومة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر".

ركز ذلك النفي على ما إذا كان نتنياهو نفسه قد تحدث أو التقى بكامل، تاركاً السؤال المنفصل حول ما إذا كانت المخابرات المصرية قد وصلت إلى مسؤولين إسرائيليين آخرين وصعدت في سلسلة القيادة دون حل.

في 11 أكتوبر 2023، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب آنذاك مايكل ماكول للصحفيين بعد جلسة إحاطة سرية بأن مصر أصدرت تحذيراً قبل الهجوم.

قال ماكول: "نعلم أن مصر حذرت الإسرائيليين قبل ثلاثة أيام من احتمال وقوع حدث كهذا. لا أريد الخوض في تفاصيل سرية، لكن تم توجيه تحذير. أعتقد أن السؤال كان حول مستوى هذا التحذير".

وقال مسؤول مصري في ذلك الوقت أيضاً إن المخابرات المصرية حذرت نظيرتها الإسرائيلية من أن حماس كانت تعد "لشيء كبير"، بينما قال إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحذير قد وصل إلى نتنياهو.

بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات، لا يزال السؤال المحوري دون حل: ما مدى معرفة القادة الإسرائيليين، ومن تلقى التحذيرات، وما إذا كان ينبغي أن تؤدي سلسلة من الإشارات الغامضة ولكن المتزايدة الإلحاح إلى تقييم مختلف جذرياً قبل 7 أكتوبر.