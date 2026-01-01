الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويقيم حواجز في مناطق مختلفة في الضفة والقدس

رام الله/سما/

تواصلت اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما أظهرت معطيات فلسطينية محدثة اتساع منظومة الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق إلى 942 حاجزًا وعائقًا، وسط استمرار عمليات التجريف واقتلاع الأشجار والاعتداء على الممتلكات الفلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال فجر يوم السبت، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، وانتشرت في أنحاء متفرقة منه، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات، كما اقتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس ومدينة البيرة، وسيرت آلياتها في شوارع كفر عقب قبل انسحابها باتجاه البيرة.

كما اقتحمت حيي أم الشرايط والجنان في البيرة ومخيم الأمعري، وأطلقت قنابل الصوت، من دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال يوم السبت، جميع البوابات العسكرية المقامة عند مداخل قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابات، ومنعت المواطنين من العبور، بمن فيهم المشاة، ما أعاق تنقلهم بين القرى ومركز المدينة وإليها.

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال اقتحمت عزبة كارم الصرعاوي في منطقة خلايل اللوز، واستولت على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع، وبلدات دار صلاح والشواورة وزعترة شرق المحافظة، وجابت شوارعها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم السبت، مواطناً من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن بشار عودة، بعد مداهمة منزله في الضاحية وتفتيشه.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة زيتا شمال طولكرم، عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما أخضعت سكانها للاستجواب الميداني، دونما أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد بلدات وقرى محافظة طولكرم اقتحامات يومية ومتكررة لقوات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واحتجاز واستجواب للمواطنين، تزامنا مع مواصلة عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 608 على التوالي

وكانت مناطق عدة في الضفة قد شهدت، الجمعة، سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات، إذ اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين على الأقل، بينهم فتى يبلغ 17 عامًا من بلدة بيتا جنوب نابلس.

إلى ذلك، وفي موازاة اعتداءات قوات الاحتلال، هاجم مستوطنون فلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق، إذ أضرموا النار جزئيًا في ثلاث مركبات في قرية رنتيس غرب رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على المغادرة.

وفي جنوب نابلس، احتجز مستوطنون مركبة تقل عددًا من الشبان في منطقة العرمة في بلدة بيتا واعتدوا عليهم، فيما تعرضت فلسطينية في المنطقة الجنوبية من بلدة عقربا لاعتداء ورش بغاز الفلفل.

كما سرق مستوطنون أغنامًا وجرارًا زراعيًا من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وهاجموا رعاة ماشية في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية.

وفي قرية أم صفا شمال رام الله، هاجم مستوطنون منزلًا تحت حماية قوات الاحتلال التي استولت على هواتف أفراد العائلة لمنع توثيق الاعتداء، وفق مصادر محلية.

وطالت الاعتداءات الأراضي الزراعية كذلك، إذ اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، فيما اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون في بيت عور الفوقا جنوب غرب رام الله، ووزعت إخطارًا بتجريف 29 دونمًا من أراضي القرية المزروعة بالأشجار.

وفي بلدة بدو شمال غرب القدس، أغلقت قوات الاحتلال منزل الأسير الجريح قدري سمارة بالصفائح الحديدية، وعلقت إخطارًا بهدمه.