وصال أبو عليا تحصد الجائزة الثانية عن (نص على الحافة) في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

تونس /سما/



حصدت الإعلامية الفلسطينية وصال أبو عليا الجائزة الثانية في فئة البرامج الثقافية عن برنامجها الإذاعي (نص على الحافة)، ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المنعقد في تونس، عن عمل يتخذ من الشعر مدخلا إلى التجربة الإنسانية التي تولد في قلب الحرب.

وينطلق البرنامج من الشعر الفلسطيني والعربي المكتوب تحت القصف والضغط والحصار، متوقفا عند اللحظة التي تتحول فيها القصيدة من تعبير أدبي إلى فعل نجاة، وشهادة على زمن الحرب، ومحاولة لاسترداد الإنسان من بين الركام.

ويحاول (نص على الحافة) الاقتراب من المسافة الفاصلة بين الموت والحياة، والخراب والمعنى، متتبعا ما تستطيع القصيدة أن تحفظه حين تعجز نشرات الأخبار عن التقاط التفاصيل الإنسانية للحرب؛ فالشاعر هنا لا يروي ما يحدث فحسب، بل يحرس الذاكرة من المحو، ويحفظ صوت الإنسان وأحلامه وتفاصيله الصغيرة من أن تتحول إلى أرقام عابرة.

ويقدم البرنامج الشعر بوصفه مساحة لإعادة تشكيل الوعي والذاكرة، حيث يتحول الألم الفردي إلى ذاكرة جماعية، وتصبح الكلمة وسيلة لمقاومة النسيان، لا مجرد محاولة للبحث عن الجمال وسط الخراب.

ويأتي التتويج تقديرا لفكرة إعلامية اختارت أن تقترب من الحرب من زاوية مختلفة؛ من صوت الإنسان الذي يكتب تحت النار كي لا يُمحى، ومن القصيدة التي تحاول أن تنقذ المعنى حين يتهدد الموت كل شيء.