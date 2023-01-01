غارات واغتيالات متواصلة.. إصابات جنوب القطاع وشهيد في غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ353 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد الشاب قصي حلس متأثرا بإصابته في قصف سابق للاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة قبل نحو أسبوع.

واغتال جيش الاحتلال مساء الجمعة المواطن إبراهيم يوسف محسن 36 عاما وهو يجلس قرب قبر شقيقه الشهيد خليل ما أدى لاستشهاده على الفور وذلك في مقبرة السوارحة ببلدة الزوايدة وسط القطاع.

ويعد إبراهيم الشهيد الخامس في العائلة بعد استشهاد أشقائه خليل، إسماعيل ، محمد ويوسف فوزي محسن.

وصباح الجمعة اغتال جيش الاحتلال المواطن محمد كامل محسن الرقب في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم اصيب مواطنان باستهداف جوي في منطقة الإقليمي بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويحلق طيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في كامل الأجزاء الغربية لقطاع غزة.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1408 شهيد إضافة إلى4916 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 834 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73928 شهيدا، و175030 مصابا.