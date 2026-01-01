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الطقس: أجواء صافية وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة

السبت 26 سبتمبر 2026 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة



رام الله/سما:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف، ومعتدل في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: بكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائماً جزئياً الى صاف، ومعتدل في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ومعتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما الى غائماً جزئياً ومعتدل في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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