اريحا :تحسن ملحوظ على ساعات العمل على جسر الكرامة ورفع الطاقة التشغيلية للمسافرين

اريحا /سما/

في إطار جهود ومتابعات متواصلة يقودها ‎نصار نصار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الذي تابع ملف ساعات عمل الجسر أمام الجهات المختصة والمحكمة العليا الإسرائيلية، بهدف تحسين حركة التنقل وتسهيل عبور المسافرين ودعم النشاط الاقتصادي الفلسطيني عبر زيادة ساعات العمل وتقليص فترات التوقف.

أظهرت بيانات تطورات العمل على جسر الكرامة/ الملك حسين، أن الإجراءات والمتابعات المرتبطة بالقضية المنظورة أمام المحكمة أسفرت عن تعديلات متتالية على ساعات العمل.

ووفق الأرقام، كانت ساعات العمل الأسبوعية قبل رفع القضية تبلغ 104 ساعات، منها 68 ساعة استقبال فعلي للمسافرين مقابل 36 ساعة توقف عن الاستقبال أسبوعياً، مع توقف يومي يصل إلى 3 ساعات.

وبعد التعديل الأول بتاريخ 27 يوليو 2026، ارتفعت ساعات العمل الأسبوعية إلى 108 ساعات، وازدادت ساعات الاستقبال الفعلية إلى 72 ساعة أسبوعياً، مع المحافظة على ساعات التوقف عند 36 ساعة.

أما التعديل الثاني الذي جاء عقب جلسة المحكمة بتاريخ 4 أكتوبر 2026، فقد رفع ساعات العمل الأسبوعية إلى 120 ساعة، وزاد ساعات استقبال المسافرين إلى 90 ساعة أسبوعياً، مع تقليص ساعات التوقف إلى 30 ساعة أسبوعياً وخفض مدة التوقف اليومية إلى ساعتين ونصف.

وتُظهر النتائج أن ساعات استقبال المسافرين ارتفعت بمقدار 22 ساعة أسبوعياً مقارنة بالوضع الذي سبق رفع القضية، فيما انخفضت ساعات التوقف عن الاستقبال من 36 ساعة إلى 30 ساعة أسبوعياً، الأمر الذي يعزز انسيابية حركة المسافرين ويرفع كفاءة التشغيل على المعبر.

ويواصل نصار العمل وفق المسار القانوني، للوصول الى تشغل المعبر على مدار الساعة.