بعد انفجار طائرة عسكرية ومقتل جنديين.. إسرائيل توقف استخدام المسيّرات الهجومية في غزة مؤقتاً..

القدس المحتلة/سما/

أصدر قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، تعليمات بتعليق استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية لمدة 48 ساعة كإجراء احترازي، وذلك عقب حادث أمني خطير وقع شمال قطاع غزة وأسفر عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط إثر انفجار طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات تابعة للجيش.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن السلطات العسكرية ستجري تقييماً جديداً للوضع بعد انتهاء فترة التعليق، لاتخاذ قرار بشأن استئناف تشغيل هذه الطائرات.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بتشكيل لجنة تحقيق تضم خبراء برئاسة ضابط برتبة عميد من القوات البرية، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره.

ويشمل قرار التعليق عدداً من الطائرات المسيّرة المستخدمة في العمليات العسكرية، من بينها طائرة "عَطَل" التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في مختلف جبهات القتال منذ اندلاع الحرب.

ورغم أن الجيش لم يؤكد رسمياً نوع الطائرة المتورطة في الحادث، فإن التقديرات تشير إلى أنها من طراز "عَطَل"، المعروف باستخدامه المكثف في تنفيذ المهام القتالية واستهداف المسلحين.

ووقع الحادث خلال نشاط عملياتي للكتيبة 7007 شمال قطاع غزة. وكانت الوحدة قد استخدمت الطائرة نفسها مرتين خلال اليوم؛ إذ انتهت المهمة الأولى دون مشكلات، بينما سقطت الطائرة خلال عملية التشغيل الثانية داخل موقع عسكري بعد وقت قصير من إقلاعها، من دون أن تنفجر فوراً.

وبحسب المعطيات الأولية، توجه جنديان لفحص الطائرة ومعرفة سبب العطل، إلا أنها انفجرت بعد لحظات، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة. وتم نقلهما بمروحية إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان، حيث أُعلن لاحقاً عن وفاتهما.

والجنديان هما الرقيب أول احتياط نداف كالي (24 عاماً) من هار حالوتس، والرقيب أول احتياط أوفيك موآلم (23 عاماً) من القدس.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الكتيبة بدأت نشاطها في المنطقة قبل نحو أسبوعين، مؤكداً أن مشغلي الطائرة كانوا مؤهلين لتنفيذ المهمة، وأن الطائرة خضعت للمعايير المطلوبة وحصلت على تصريح مسبق للاستخدام.

ويواصل الجيش التحقيق في أسباب الحادث، مع دراسة عدة فرضيات، من بينها حدوث خلل فني أو خطأ بشري. كما يجري فحص احتمال تعرض الطائرة لعملية تشويش من قبل حركة حماس، إلا أن التقديرات العسكرية الحالية تستبعد هذا السيناريو وتعتبره ضعيف الاحتمال.

ومع مقتل الجنديين، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 970 قتيلاً، بينهم 474 سقطوا في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية.