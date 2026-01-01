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تراجع أسعار النفط والذهب عالميا ..

الجمعة 25 سبتمبر 2026 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع أسعار النفط والذهب عالميا ..



وكالات /سما/

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في تعاملات اليوم الجمعة، مع تقييم الأسواق لعوامل متباينة، أبرزها احتمالات التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار التوترات الإقليمية.

وانخفض خام برنت 74 سنتا، أو 0.69%، إلى 105.85 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 81 سنتا، أو 0.86%، إلى 93.80 دولارا.

وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع قوي في جلسة الخميس، صعد خلالها برنت 3.4% والخام الأميركي 2.7%، ليسجلا أعلى مستوياتهما في أسبوع.

وفي أسواق المعادن، تراجعت أسعار الذهب 0.2% إلى 4270.40 دولارا للأوقية، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية 0.2% إلى 4304.80 دولارا.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم.

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