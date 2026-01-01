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الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة

الجمعة 25 سبتمبر 2026 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأانخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: بكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناوالبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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