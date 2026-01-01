  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عراقجي : قدمنا خطة جديدة من سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات

الجمعة 25 سبتمبر 2026 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي : قدمنا خطة جديدة من سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات



نيويورك/ سما/

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، لمجموعة من الصحفيين والباحثين في مراكز أبحاث بمدينة نيويورك، إن إيران قدمت هذا الأسبوع إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة جديدة تمتد لسبعة أيام، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب تقرير نشرته مراسلة صحيفة "فايننشال تايمز" أبيغيل هاوسلورنر، أوضح عراقجي أنه في حال التزمت الولايات المتحدة بالشروط التي اتفق عليها الجانبان في مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران/ يونيو، فإن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز في اليوم السابع، وتستأنف المفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة.

وتأتي المبادرة في ظل محادثات غير مباشرة بين وفدي البلدين في نيويورك، عقب انهيار الاتفاق المؤقت الذي أُبرم خلال الصيف، فيما لا يزال مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في الخلاف بين الجانبين.

الأكثر قراءة اليوم

قاعة فارغة ورسائل نارية.. نتنياهو يهاجم فرنسا وبريطانيا وأردوغان من على منبر الأمم المتحدة

غزة: التعرف على شهيد متفحم عبر قطعة بلاتين في قدمه بعد استهدافه بقصف إسرائيلي مرتين..

الصليب الأحمر.. أيقونةُ عطاءٍ في مشهدية العمل الإنساني والإغاثي ..المستشار د. أحمد يوسف

مسؤول إسرائيلي: الجولة القادمة مع إيران مسألة وقت.. وطهران تعيد بناء قدراتها النووية

رغم جهوده.. نتنياهو يفشل في انتزاع موعد مع ترمب بنيويورك وسط جفاء متنامٍ

مستشار خامنئي: جاهزون للحرب.. والتصعيد قد يمتد للمحيط الهندي

حماس: جاهزون لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

مجلس السلام والأونروا.. خلاف معلن وتعاون غير معلن في ملف غزة

غارات وعمليات اغتيال جديدة في غزة.. الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار لليوم الـ352

IMG_7007

قاعة فارغة ورسائل نارية.. نتنياهو يهاجم فرنسا وبريطانيا وأردوغان من على منبر الأمم المتحدة

اسرائيل دولة ارهاب ..الرئيس عباس: واشنطن منعتنا من الحضور إلى الامم المتحدة وغزة تواجه الإبادة

مسؤول إسرائيلي: الجولة القادمة مع إيران مسألة وقت.. وطهران تعيد بناء قدراتها النووية