عراقجي : قدمنا خطة جديدة من سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات

نيويورك/ سما/

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، لمجموعة من الصحفيين والباحثين في مراكز أبحاث بمدينة نيويورك، إن إيران قدمت هذا الأسبوع إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة جديدة تمتد لسبعة أيام، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب تقرير نشرته مراسلة صحيفة "فايننشال تايمز" أبيغيل هاوسلورنر، أوضح عراقجي أنه في حال التزمت الولايات المتحدة بالشروط التي اتفق عليها الجانبان في مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران/ يونيو، فإن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز في اليوم السابع، وتستأنف المفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة.

وتأتي المبادرة في ظل محادثات غير مباشرة بين وفدي البلدين في نيويورك، عقب انهيار الاتفاق المؤقت الذي أُبرم خلال الصيف، فيما لا يزال مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في الخلاف بين الجانبين.